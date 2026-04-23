سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، بهدلیل تداوم وزش باد روی دریا، تا بامداد فردا (جمعه) سواحل و فراساحل جنوبی استان طی ساعاتی مواج پیشبینی میشوند.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی پنج روز آینده در برخی مناطق بهویژه در ارتفاعات، در برخی ساعات احتمال افزایش پوشش ابر و بارش پراکنده باران گاهی رگبار پراکنده باران همراه با رعدوبرق و وزش تندباد لحظهای، دور از انتظار نیست.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمهابری تا ابری همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد، در مناطق جنوبی بارش پراکنده باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در سواحل و فراساحل جنوبی تا بامداد فردا با سرعت ۱۶ تا ۳۶ گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر، در سواحل و فراساحل جنوبی امروز ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و از بامداد فردا بهتدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
