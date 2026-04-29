سوزاندن بقایای گیاهی در تضاد با کشاورزی پایدار است

بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ممنوعیت قانونی سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع و باغات اظهار کرد: ضروری است کشاورزان شهرستان نسبت به حفظ کاه و کلش و استفاده بهینه از بقایای زراعی اقدام کنند و از هرگونه آتش‌زدن در زمین‌های کشاورزی خودداری کنند.

وی افزود: با استناد به ماده ۲۰ قانون هوای پاک، ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع ممنوع بوده و این اقدام، به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی، مشمول ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز خواهد بود.

قمرزاده تصریح کرد: بر اساس قوانین یادشده، متخلفان حسب مورد به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول یادآور شد: آتش‌زدن کاه، کلش و سایر بقایای زراعی باعث از بین رفتن مواد آلی خاک، افزایش آلودگی هوا، کاهش ظرفیت تولیدی زمین‌ها و خسارات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر می‌شود.

قمرزاده تاکید کرد: از کشاورزان شهرستان انتظار می‌رود با رعایت ضوابط قانونی، در مسیر حفظ محیط زیست و سلامت مردم گام بردارند.

وی همچنین با بیان اینکه حفظ خاک، هوا و محیط زیست، تضمین‌کننده آینده‌ای سالم برای نسل‌های آتی است، تاکید کرد: آتش زدن مزارع و باغات واقع در داخل یا مجاور جنگل‌ها بدون کسب مجوز و نظارت مأموران جنگلبانی به طور کامل ممنوع بوده و در صورت مشاهده، اقدامات قانونی از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول ضمن قدردانی از همکاری کشاورزان به آنها توصیه کرد از روش‌های جایگزین مانند شخم بقایا در خاک برای تقویت حاصلخیزی و یا استفاده از بقایا به عنوان خوراک دام بهره بگیرند.