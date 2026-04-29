امام رضا (ع) ستون استوار وحدت و همدلی در جهان تشیع و ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد اصلانی صبح چهارشنبه در مراسم سایه‌سار خورشید شهر صائین‌قلعه، اظهار کرد: حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد مقدس، به عنوان تنها حرم ائمه معصومین (ع) در ایران، به قلب تپنده معنوی شیعیان این سرزمین تبدیل شده است. این مکان مقدس، فارغ از هرگونه قومیت، نژاد یا منطقه جغرافیایی، پذیرای میلیون‌ها زائر از سراسر ایران و جهان است. این حضور مشترک و احساس تعلق به یک قبله واحد، پیوندی ناگسستنی میان دل‌های مؤمنان ایجاد کرده و حس همدلی و همبستگی را تقویت می‌بخشد.

وی اظهار کرد: امام رضا (ع) به "عالم آل محمد" ملقب هستند و سیره علمی و مناظرات ایشان، به ویژه در دربار مأمون، نشان‌دهنده عمق دانش و وسعت بینش ایشان در تعالیم اسلامی و مباحث الهیاتی است. تأکید ایشان بر استدلال منطقی، مدارا با پیروان ادیان و مذاهب دیگر، و تبیین معارف دین با زبانی گویا، الگویی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و گفتگوی سازنده در جامعه اسلامی ارائه می‌دهد. این رویکرد مداراجویانه، زمینه را برای پذیرش و درک متقابل در جامعه فراهم می‌آورد.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ رضوی و سبک زندگی مبتنی بر کرامت، ادامه داد: آموزه‌های رضوی، که در سیره عملی و گفتار امام (ع) متجلی است، بر پایه‌هایی چون احسان، دستگیری از نیازمندان، صله ارحام، و پرهیز از تفرقه بنا شده است. این آموزه‌ها، الهام‌بخش بسیاری از اقدامات خیرخواهانه و اجتماعی در میان ایرانیان بوده و به تقویت روحیه همیاری و کمک به همنوع کمک کرده است.

وی با اشاره به اینکه وجود مبارک امام رضا (ع) در ایران، عاملی قدرتمند برای ایجاد همبستگی ملی در طول تاریخ بوده است، افزود: از مردمان ترک و فارس گرفته تا لر، کرد، بلوچ و عرب، همگی در برابر این امام همام سر تعظیم فرود آورده و در پناه حرم ایشان، احساس یگانگی و هویت مشترک ایرانی-اسلامی را تجربه کرده‌اند. این همگرایی، به ویژه در بزنگاه‌های تاریخی، نقش مهمی در حفظ تمامیت ارضی و انسجام اجتماعی ایران ایفا نموده است.

امام جمعه صائین‌قلعه با توضیح اینکه حرم امام رضا(ع) الهام‌بخش حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی است، ادامه داد: زیارت و ارادت به امام رضا (ع)، تنها یک رفتار عبادی فردی نیست، بلکه به یک پدیده اجتماعی و فرهنگی فراگیر بدل شده است. موکب‌های عزاداری، جشن‌های میلاد، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی با محوریت سیره ایشان، و حتی تلاش برای الگوبرداری از سیره کرامت‌محور ایشان در زندگی روزمره، همگی نشانه‌هایی از تأثیر زنده و پویا و نقش ایشان در ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه است.

وی تاکید کرد: می‌توان گفت که امام رضا (ع) نه تنها یک شخصیت مذهبی برجسته در جهان تشیع، بلکه یک سرمایه اجتماعی و فرهنگی بی‌بدیل برای ملت ایران محسوب می‌شوند. آموزه‌ها، سیره و حرم نورانی ایشان، همواره به عنوان عاملی قدرتمند در جهت زدودن تفرقه‌ها، تقویت همدلی و همبستگی، و پاسداری از هویت غنی ایرانی-اسلامی کرده و خواهد کرد.