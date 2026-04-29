فعالیت ۲ هزار خادمیار رضوی در چهارمحال و بختیاری 

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک میلاد پرنور و سعادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) با اشاره به ساختار مدیریت کانون‌های خدمت رضوی در استان‌ها، اظهار کرد: امروز به فضل الهی و تلاش خادمان آستان مقدس رضوی، یک شاکله قوی مدیریتی در استان‌ها ذیل نام مبارک امام هشتم شکل گرفته که مشغول ارائه گستره وسیعی از خدمت‌رسانی به مردم است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه قاطبه مأموریت‌های عمده که از طرف مرکز خادمیاری به استان ابلاغ شد به انجام رسیده است، ادامه داد: این مأموریت‌ها چه در حوزه ساختاری و چه نرم‌افزار و سخت‌افزار در استان به خوبی پیش رفته و سر و سامان یافته است.

حجت‌پناه با بیان اینکه مجموعه خادمیاری همچنان نیازمند بازآفرینی، تکمیل و رشد است، اضافه کرد: در این راستا، کانون‌های غیرفعال و راکد حذف شدند و در حال حاضر بالغ بر ۲ هزار خادمیار رضوی در استان به‌صورت فعال مشغول فعالیت و خدمت‌رسانی هستند.

وی با تصریح اینکه کانون‌های خدمت رضوی استان با استان‌های اصفهان و یزد و منطقه کاشان هم‌پهنه بوده و جلسات متعددی برای ارتقای کار شکل گرفته است، بیان کرد: یکی از ماموریت‌های ابلاغی ناظر بر جوان‌سازی خادمیاران رضوی بوده است و خاصه بر فعال‌سازی ظرفیت نوجوانان تأکید ویژه وجود دارد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی ادامه داد: در راستای این مأموریت، دو طرح «ابناء الرضا» و «دُختیژن» در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم دختران و پسران نوجوان را به مجموعه خدمت‌های رضوی اضافه کنیم.

حجت‌پناه اظهار کرد: در اقدامی که داشتیم سامانه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، کانون‌های خدمت رضوی و بسیج را با هم تطبیق دادیم که همه برای اسلام و انقلاب کار می‌کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گفت: تلاش داشتیم کانون‌های خدمت رضوی و کانون‌های مساجد استان هم‌پوشانی داشته باشند و مأموریت‌ها و وظایف مشترکی را در دستور کار قرار دهند.