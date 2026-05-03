یورش‌ صهیونیست ها به کرانه باختری و بازداشت‌ فلسطینیان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ارتش رژیم صهیونیستی عملیات‌ نظامی خود را شب گذشته نیز در مناطق مختلف کرانه باختری تشدید کرد. این عملیات که از نیمه ‌شب آغاز شده، با یورش‌های همزمان، بازداشت شهروندان و تفتیش منازل همراه بود.

به گفته منابع محلی، نظامیان صهیونیست به شهرها و روستاهای متعددی از جمله قباطیه در جنوب جنین، العبیدیه در بیت‌ لحم، شهر البیره، دیر جریر در نزدیکی رام ‌الله، سعیر و شهر الخلیل و همچنین الشیوخ در شمال الخلیل یورش بردند و در جریان این حملات، چندین منزل مسکونی را مورد بازرسی و تخریب قرار دادند.

در شرق رام ‌الله نیز اشغالگران صهیونیست با یورش به روستای کفر مالک، منازل شهروندان را تفتیش کردند. همزمان، عملیات‌های مشابهی در روستای اللبن الشرقیه در جنوب نابلس و همچنین در اردوگاه الدهیشه در بیت ‌لحم گزارش شده است.

منابع محلی گزارش دادند که در جریان این یورش‌ها، چندین شهروند از جمله «اسلام دغلس» و برادرش «عبدالله» در قباطیه، یک جوان در جنوب الخلیل، و همچنین «حمزه منذر حنانی» و «هیثم احمد الصالح» در روستای عرانه در نزدیکی جنین بازداشت شده‌اند. همچنین «اسلام عمارنه» خبرنگار فلسطینی نیز در روز جهانی آزادی مطبوعات، در جریان یورش به اردوگاه الدهیشه بازداشت شده است.

گزارش‌ها حاکی است که نیروهای اشغالگر پس از یورش به برخی مناطق، از جمله شهرک صیدا در شمال طولکرم، تعدادی از منازل را به پادگان‌های نظامی تبدیل کرده‌اند. همچنین در یکی از این عملیات‌ها، اموال شخصی از جمله چهار رأس آهو از منزل یک شهروند مصادره شده است.