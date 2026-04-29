مصطفی صابری خراسانی با حضور در قرارگاه رسانه ای سردار شهید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه رهبر شهید و تبریک ولادت علی بن موسی الرضا(ع) اظهار کرد: با نگاهی عمیق به صحنه ایران، می توان تعهد مردم، را در میان طوفان مشکلات اقتصادی و توطئه های فراوان دشمن چون جنگ۱۲ روزه و اغتشاشات و حال رمضان دید.
شاعر خراسانی رسالت رسانه را در انعکاس«حضور و عهد» بسیار مهم دانست و افزود: انعکاس حضور حماسی و بی نظیر بسیار سخت است
وی با بیان اینکه مردم مبعوثان صحنه در بزنگاه تاریخ هستند، افزود:چه کسی فکرش را میکرد مردم با این همه مشکلات اقتصادی، باز هم در صحنه باشند.
صابر خراسانی این حضور را فراتر از یک انتخاب عادی، بلکه نوعی «مبعوث شدن» در بزنگاه تاریخی دانست و گفت:این حضور بعد از آن همه حوادث و اختلاف نظر، سلایق سیاسی و فرهنگی و...نشان از عمق پیوند مردم با آرمانهایشان دارد؛ پیوندی که در اوج کمبودها و سختیها، ریشهدارتر شده است.
وی این ایستادگی مردم را تداومبخش راه نورانی نهضت عاشورا دانست و تصریح کرد: این حرکت، با همه تفاوتها و سلیقهها، در نهایت با اندیشه سیدالشهدا (ع)عجین شده است؛ آن تفکری که به ظاهر و باطن، همه را در مسیر حقطلبی و مقاومت هدایت میکند.
وطن و ناموس ستونهای این اندیشه
شاعر خراسانی با بیان اینکه وطن و ناموس ستونهای این اندیشه و این عهد هستند که مردم با جان و دل از آنها پاسداری میکنند، اظهار کرد:با گذشت روزها و نزدیک شدن سلیقهها، این انقلاب را نیازمند بودیم و امروز، این مردم هستند که با حضور خود، مسئولیت مسئولین را سنگینتر کردهاند.
وی افزود:پس از حوادث اخیر، مردم با تهمتها و طعنه های روبرو شدند، اما ذرهای از پیمانشان کوتاه نیامدند. این یعنی ایران، گیلان و هر گوشه از این خاک، نیازمند پاسداری است.
صابر خراسانی با ابزار امیدواری به آینده با اشاره به نسل امروز، گفت: دختران و پسران امروز از هدفشان کوتاه نمیآیند. این استقامت نسل جوان، دلیلی محکم برای امید به آینده است. رسالت مسئولین نیز در این میان، جز پایبندی به وظایف و رسالتشان نیست؛ رسالتی که رمز ماندگاری «ایران» و هر گوشه از آن است.
وی با بیان اینکه مردم در شرایط مختلف از جمله باران از عهدی که بستهاند، کوتاه نیامدهاند، تصریح کرد: نقش رسانهها حیاتی است اینکه بتوانند این «عهد» و این «حضور»را، که در نهایت ادامه دهنده راه عاشورا است، به درستی و با تمام وجود انعکاس دهند و آینهدار وفاداری مردم باشند.
