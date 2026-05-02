امروز؛ ۵۵ هزار تن ورق سرد صنایع لوازم خانگی و خودرو عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فولاد مبارکه اصفهان در تازه‌ترین عرضه خود در بورس کالای ایران، امروز ۵۵ هزار تن ورق سرد ویژه صنایع لوازم خانگی و خودرو را روی تابلو برد که از این میزان، کل حجم عرضه با تقاضای کامل به فروش رسید؛ معامله‌ای که در مجموع بیش از ۵ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان ارزش داشت و از تداوم جایگاه این شرکت به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی مواد اولیه صنایع پایین‌دستی حکایت می‌کند.

در این عرضه، ۱۵ هزار تن ورق سرد لوازم خانگی با قیمت پایه ۹۹ هزار و ۸۴۵ تومان و ۳ ریال در هر کیلوگرم عرضه شد، اما با توجه به ثبت تقاضای ۱۵ هزار و ۶۵۰ تنی، قیمت میانگین موزون آن تا ۱۰۲ هزار و ۲۴ تومان و ۲ ریال افزایش یافت. ارزش معامله این محصول نیز به بیش از هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد در بخش لوازم خانگی، امروز شکافی ۶۵۰ تنی میان عرضه و نیاز مصرف‌کنندگان وجود داشت و رقابت برای تامین این نوع ورق ادامه دارد.

این در حالی است که آخرین عرضه این محصول در اسفند ماه سال گذشته با قیمت ۷۷ میلیون تومان به ازای هر تن حاکی از رشد ۳۰ درصدی قیمت این محصول است.

در مقابل، ورق سرد خودرو بدون رقابت قیمتی و دقیقا روی نرخ پایه معامله شد. فولاد مبارکه ۴۰ هزار تن از این محصول را با قیمت پایه ۹۹ هزار و ۸۴۵ تومان و ۳ ریال در هر کیلوگرم عرضه کرد و به همان میزان نیز تقاضا در بازار به ثبت رسید. در نهایت کل این حجم عرضه معامله شد و ارزش معامله آن به حدود ۳ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان رسید.

شایان ذکر است این محصول نیز نسبت به آخرین عرضه خود شاهد رشد ۳۰ درصدی قیمت بوده است.

تداوم عرضه ورق‌های راهبردی فولاد مبارکه در بورس کالا با وجود حملات اخیر

داده‌های معاملاتی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در عرضه اخیر فولاد مبارکه، بازار ورق سرد لوازم خانگی با تقاضایی فراتر از حجم عرضه و رقابت قیمتی همراه بوده و قیمت معامله از نرخ پایه فراتر رفته است؛ موضوعی که بیانگر نیاز جدی تولیدکنندگان این صنعت به تامین مستمر ورق‌های باکیفیت است. در مقابل، در بخش ورق سرد خودرو، عرضه و تقاضا در سطحی برابر قرار گرفت و معاملات بدون رقابت و روی قیمت پایه انجام شد؛ وضعیتی که از تعادل نسبی در تامین مواد اولیه مورد نیاز زنجیره خودروسازی حکایت دارد.

نکته قابل توجه آنکه این معاملات در شرایطی انجام شد که مجتمع فولاد مبارکه پیش از این هدف حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود، با این حال عرضه محصولات راهبردی این شرکت در بورس کالا بدون وقفه ادامه یافته است. فروش کامل ورق‌های عرضه‌شده نشان می‌دهد جریان تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، به‌ویژه در بخش‌های خودرو و لوازم خانگی، همچنان برقرار است و تولید و عرضه محصولات اساسی در زنجیره فولاد کشور با وجود این فشارها متوقف نشده است.