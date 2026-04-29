۲ هزار میلیارد ریال تجهیزات به بیمارستان کودکان بندرعباس اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد آشوری تازیانی در آیین بهرهبرداری از امکانات جدید بیمارستان کودکان بندرعباس، با قدردانی از تمامی دستاندرکاران این پروژه، اظهار داشت: آنچه امروز در این مرکز میبینیم، نتیجه همکاری اضلاع حکمرانی یعنی حاکمیت، دولت، مجلس در کنار نهادهای مردمی و خیرین است. از تأمین سیمان و میلگرد گرفته تا تأمین مالی پایدار توسط بخش خصوصی، همه در خلق این زیبایی سهیم بودند.
وی افزود: علیرغم تلاشهای ارزشمند گذشته، هنوز به شاخصهای توسعهیافته در بخش سلامت نرسیدهایم، اما حرکتهای جمعی مانند نهضت سلامت از سال ۱۴۰۴، مسیر را هموار میکند.
استاندار هرمزگان با اشاره به ضرورت کاهش تردد بیماران از نقاط دورافتاده استان گفت: با این تجهیزات، بیماران عزیز دیگر نیاز به سفرهای طولانی برای دریافت خدمات ندارند. همچنین در این مرکز، امکان انجام پیوند مغز استخوان نیز فراهم شده که تنها در معدود استانهای کشور انجام میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه تجهیزات بهروزتر و امکانات مناسبتر باشد، رضایت مردم بیشتر خواهد شد و ما به این حرکت جمعی و تعاون مستمر افتخار میکنیم.
