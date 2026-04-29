دیدار فرماندار معمولان با خانواده شهیدان شاکرمی، امرایی و شاکرمیان

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی، فرماندار معمولان، به همراه مصطفی آزادبخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، فرمانده انتظامی شهرستان معمولان و جمعی از مسئولان، با حضور در منازل شهدای والامقام، با خانواده‌های معظم آنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

شهیدان والامقام «یاسین شاکرمی»، «رضا امرایی» و «شهیده فاطمه شاکرمیان» از شهدای مظلوم جنگ رمضان هستند که در پی حملات ناجوانمردانه و وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به منازل مسکونی، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

شهادت این سه شهید والامقام، بار دیگر بر سرفرازی و غیرت دینی مردم شهرستان معمولان در حمایت از ایران اسلامی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید داشت.

تقدیر از صبر و بردباری خانواده‌های معظم شهدا

در این دیدار صمیمانه، فرماندار معمولان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های معظم شهدا، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان، اظهار داشت: خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود، الگویی بی‌نظیر از وفاداری به نظام و انقلاب هستند.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح و هدایایی از صبر و بردباری خانواده‌های معظم شهدای والامقام تجلیل به عمل آمد.