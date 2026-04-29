گرامیداشت شهدای فرهنگی «جنگ رمضان» در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت شهدای فرهنگی «جنگ رمضان» امروز در شهرستان دورود با حضور جمعی از مسئولان استانی و فرهنگیان برگزار شد.
قدردانی از مجاهدتهای فرهنگیان در صیانت از ارزشهای انقلاب
در این آیین، زهرا نظری، معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش لرستان، در سخنانی با گرامیداشت یاد شهیدان فرهنگی «جنگ رمضان»، از مجاهدتهای فرهنگیان در صیانت از ارزشهای انقلاب و دفاع از میهن قدردانی کرد.
او همسنگری فرهنگیان با شهیدان دفاع مقدس را افتخاری ماندگار برای جامعه تعلیم و تربیت دانست و یاد کرد از همکارانی که در مسیر علم و ایثار جاودانه شدند.
جمشید دلفانی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دورود، با اشاره به نقش پیشگام این شهرستان در تقدیم شهدای فرهنگی، به معرفی زندگی و منش شهید «رضا جمشیدی» و شهیده «مریم بخشی» پرداخت.
دلفانی استمرار راه این شهیدان را رسالتی اصیل برای فرهنگیان و مسئولیتی نسلبهنسل در مدرسه و جامعه توصیف کرد.
دورود؛ پیشگام در تقدیم شهدای فرهنگی
مدیر آموزش و پرورش دورود با تأکید بر جایگاه والای شهدای فرهنگی این شهرستان، گفت: فرهنگیان دورودی همواره در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی پیشگام بودهاند و شهدای فرهنگی این دیار، الگویی ماندگار برای نسلهای آینده هستند.
بنابراین گزارش، در بخش دیگری از مراسم، دلنوشتههای همکاران و دانشآموزان در تجلیل از معلمان شهید قرائت شد؛ دلنوشتههایی که جلوهای از پیوند عاطفی نسل جدید با آرمانهای ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.
پخش نماهنگهایی از شهیدان فرهنگی نیز فضای مراسم را آکنده از احساس و یاد شهدا کرد.
