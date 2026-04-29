گرامیداشت شهدای فرهنگی «جنگ رمضان» در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت شهدای فرهنگی «جنگ رمضان» امروز در شهرستان دورود با حضور جمعی از مسئولان استانی و فرهنگیان برگزار شد.

قدردانی از مجاهدت‌های فرهنگیان در صیانت از ارزش‌های انقلاب

در این آیین، زهرا نظری، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان، در سخنانی با گرامیداشت یاد شهیدان فرهنگی «جنگ رمضان»، از مجاهدت‌های فرهنگیان در صیانت از ارزش‌های انقلاب و دفاع از میهن قدردانی کرد.

او هم‌سنگری فرهنگیان با شهیدان دفاع مقدس را افتخاری ماندگار برای جامعه تعلیم و تربیت دانست و یاد کرد از همکارانی که در مسیر علم و ایثار جاودانه شدند.

جمشید دلفانی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دورود، با اشاره به نقش پیشگام این شهرستان در تقدیم شهدای فرهنگی، به معرفی زندگی و منش شهید «رضا جمشیدی» و شهیده «مریم بخشی» پرداخت.

دلفانی استمرار راه این شهیدان را رسالتی اصیل برای فرهنگیان و مسئولیتی نسل‌به‌نسل در مدرسه و جامعه توصیف کرد.

دورود؛ پیشگام در تقدیم شهدای فرهنگی

مدیر آموزش و پرورش دورود با تأکید بر جایگاه والای شهدای فرهنگی این شهرستان، گفت: فرهنگیان دورودی همواره در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند و شهدای فرهنگی این دیار، الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده هستند.

بنابراین گزارش، در بخش دیگری از مراسم، دل‌نوشته‌های همکاران و دانش‌آموزان در تجلیل از معلمان شهید قرائت شد؛ دل‌نوشته‌هایی که جلوه‌ای از پیوند عاطفی نسل جدید با آرمان‌های ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.

پخش نماهنگ‌هایی از شهیدان فرهنگی نیز فضای مراسم را آکنده از احساس و یاد شهدا کرد.