۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

باغ‌موزه ایثار و شهادت بر مزار ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب ساخته می‌شود

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، از اقدامات لازم برای طراحی و احداث فضای سبز با رویکرد باغ‌موزه ایثار و شهادت در محل گلزار شهدای دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه احداث فضای سبز با رویکرد باغ‌موزه ایثار و شهادت در محل گلزار شهدای دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب به سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران ابلاغ شده است. بر این اساس، این سازمان موظف است با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به اجرای المان‌های متناسب و احداث فضای سبز در محل تدفین ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب اقدام کند.

داود گودرزی، معاون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران در تشریح این اقدام، با اشاره به جنایت حمله به مدرسه شجره طیبه گفت: عمق جنایت دشمن صهیونیستی و آمریکایی در هدف قرار دادن این مدرسه، هیچ‌گاه از ذهن ملت ایران پاک نخواهد شد.

وی افزود: گلزار مقدس این دانش‌آموزان باید در قالب یک باغ‌موزه، مظلومیت این کودکان معصوم را برای همیشه تاریخ و برای تمام نسل‌ها روایت کند. صدای این مظلومیت در دفتر تاریخ این سرزمین کهن ماندگار خواهد شد.

محدثه رمضانعلی

