۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

فرماندار شهرضا شایعات درباره آسفالت جاده پرزان را رد کرد

اصفهان – فرماندار شهرضا گفت:عملیات آسفالت جاده بین مزارع پرزان بر اساس درخواست کشاورزان انجام شده و شایعات اخیر درباره این پروژه واقعیت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز امیری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران درباره ماجرای آسفالت جاده بین مزارع منطقه پرزان در دشت مهیار اظهار کرد: عملیات اجرای این جاده به درخواست و پیگیری کشاورزان منطقه از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و طی سه مرحله در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پیش رفت.

وی بیان کرد: این پروژه با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، مشارکت کشاورزان منطقه و حمایت‌های بسیج سازندگی اجرا شده و هدف اصلی آن محرومیت‌زدایی و تسهیل خدمت‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی بوده است.

امیری با اشاره به بازتاب‌هایی که در فضای مجازی مطرح شده افزود: شایعات منتشر شده در این زمینه ناشی از عدم آگاهی برخی کاربران از روند و سابقه پروژه است و صحت ندارد.

فرماندار شهرضا تأکید کرد: این طرح از ابتدا در چارچوب نیازهای منطقه و درخواست جامعه کشاورزی آغاز شد و تمامی مراحل آن با همکاری نهادهای مرتبط انجام گرفته است.

