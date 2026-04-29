حجتالاسلام والمسلمین حامد اهتمام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مستمر برنامههای مردمی در نزدیک به ۶۰ شب متوالی، اظهار کرد: امروز در دل هر محله، مواکبی برپاست که نه صرفاً یک ایستگاه خدمترسانی، بلکه کانونی از ظرفیتهای انسانی، تخصصی و انگیزشی است. اگر بتوانیم این انرژی متراکم را به درستی مدیریت و راهبری کنیم، گام بلندی به سوی توانمندسازی محلات و کاهش آسیبهای اجتماعی برداشتهایم.
روایت یک فرصت؛ از خدمترسانی اضطراری تا شبکهسازی هدفمند
وی با بیان اینکه مواکب مردمی امروز به مثابه یک قرارگاه اجتماعی عمل میکنند، تصریح کرد: مسئله اصلی این است که چگونه میتوان این حضور پرشور را از یک فعالیت مقطعی و مناسبتی، به یک جریان مستمر و مؤثر در بستر محله تبدیل کرد. ما به دنبال این هستیم که با برنامهریزی منسجم و بر اساس اصل مشارکتطلبی، افراد را نه فقط برای لحظه حضور، بلکه برای تداوم فعالیتهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی پس از دوران بحران پای کار بیاوریم.
حجتالاسلام اهتمام، کشف استعدادها و طبقهبندی تخصصها و علایق مردمی در همین بستر مواکب را کلید اصلی این رویکرد عنوان کرد و افزود: تصور کنید در یک موکب محلّهای، یک استاد دانشگاه، یک مشاور خانواده، یک فعال فرهنگی و یک جوان پرشور کنار هم قرار میگیرند. اگر این حلقههای انسانی را گسسته رها کنیم، بزرگترین فرصت را از دست دادهایم. اما اگر بتوانیم این شبکه را پس از پایان شرایط جنگی نیز منسجم نگه داریم و به آن جهتدهی تخصصی بدهیم، به معنای واقعی کلمه «حکمرانی مردمی» را در مقیاس محلات محقق ساختهایم.
«همیاران خانواده»؛ طرحی برای محرومیتزدایی از چهره محلات
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالشهای مناطق کمبرخوردار، از اجرای طرحی نوآورانه با عنوان «همیاران خانواده» خبر داد و گفت: این طرح دقیقاً در ادامه مسیر شناسایی و توانمندسازی افراد در بستر همین شبکههای مردمی تعریف میشود.
وی تشریح کرد: در قالب طرح همیاران خانواده، پس از شناسایی خانوادههای نیازمند توجه در محلات، فرآیندی نظاممند آغاز میشود که در گام نخست، نیروهای متخصصی همچون طلاب و مشاوران وارد میدان میشوند و با برگزاری کلاسهای آموزشی متمرکز، مهارتهای زندگی، سبک زندگی اسلامی و توانمندیهای فردی و اجتماعی را به این خانوادهها آموزش میدهند.
اهتمام با تأکید بر اینکه این طرح از حالت صرفاً حمایتی خارج شده و به سمت توانمندسازی پایدار حرکت میکند، خاطرنشان ساخت: جمعآوری اطلاعات درست از دل میدان، رمز موفقیت ما در این پروژه است. حضور در میان مردم به ما آموخت که بسیاری از آسیبهای اجتماعی، ریشه در فقدان مهارت و آگاهی دارد. اکنون با کمک فعالان فرهنگی و مذهبی محلات، سفیران توانمندسازی را به درون خانهها میفرستیم تا تحولی بنیادین در بافت فرهنگی و اجتماعی مناطق کمبرخوردار رقم بزنیم.
افق روشن حکمرانی محلهمحور
حجتالاسلام حامد اهتمام در پایان، حماسه حضور مردمی در میدان را فراتر از یک رویداد توصیف کرد و گفت: اگر امروز شاهد هستیم که مردم با انگیزههای والا در مواکب حاضر میشوند، این پیام روشنی برای متولیان فرهنگی و اجرایی کشور دارد که سرمایه انسانی آماده، بزرگترین پشتوانه ما برای ساختن محلات آباد، مقاوم و اخلاقمدار است. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با تمام توان و با تکیه بر ظرفیتهای حوزوی و مردمی، این مسیر را دنبال خواهد کرد تا إنشاءالله شاهد شکوفایی الگوی حکمرانی محلهمحور در سایهسار عنایات حضرت ولیعصر(عج) باشیم.
