هشدار پلیس نسبت به کلاهبرداری با ایران چک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت متقی اظهار کرد: با توجه به رصد فعالیت‌های مشکوک در سطح بازار، برخی عناصر سودجو با هدف کلاهبرداری، درصدد خرید «ایران‌چک» با مبالغ خرد (یک میلیون و پانصد هزار تومان) از طریق مبادله با اسکناس‌های تقلبی دلار در بازارهای غیررسمی هستند.

وی ضمن هشدار به افراد فرصت طلب، صراحتاً به شهروندان گرامی توصیه کرد: برای انجام هرگونه معامله یا خرید ایران‌چک، تنها از طریق مراکز مجاز، رسمی و تأیید شده اقدام کنند.

سرهنگ متقی گفت: انجام معامله در بازار غیررسمی و با افراد ناشناس، ریسک ورود به دام جعل و کلاهبرداری را به شدت افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: تمامی فعالیت‌های مشکوک در نقاط مبادله ارز و بازارهای غیررسمی تحت نظر دقیق کارآگاهان و تیم‌های شناسایی پلیس آگاهی قرار دارد.

این مقام انتظامی همچنین گفت: استفاده از اسکناس تقلبی، جرمی سنگین و قابل پیگرد است که مجازات‌های فوری و سختی در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه، امنیت شما در انجام معاملات تنها از طریق مسیرهای قانونی تضمین می‌شود، خاطرنشان کرد: هرگونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به نزدیکترین مرکز پلیس یا ۱۱۰ اطلاع دهید.