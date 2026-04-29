۱۰۲ هزار فقره پرونده پارسال در دادگاه تجدیدنظر مازندران مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل واحدی مقدم بعدازظهر چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی با قضات و مدیران دفاتر دادگاه‌های تجدیدنظر استان با تأکید بر کاهش زمان رسیدگی و اتقان آراء، اولویت محاکم تجدیدنظر مازندران را رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود دانست و افزود: حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مراجعین در تمام مراحل رسیدگی، اولویتی مهم و اساسی است و مورد توجه قرار دارد..

رسیدگی الکترونیک به ۸۰ درصد پرونده‌های قضایی در استان مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که هشتاد درصد از پرونده‌های وارد شده به محاکم قضایی این استان به‌صورت الکترونیک رسیدگی می‌شوند.

عباس پوریانی در جلسه هم‌اندیشی با قضات و مدیران دفاتر دادگاه‌های تجدیدنظر استان، ضمن تبریک ولادت حضرت امام رضا(ع)، یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ رمضان را گرامی داشت و افزود: با وجود برخی کمبودهای موجود، همکاران قضایی و اداری با احساس مسئولیت و تلاش شبانه‌روزی، خدمات ارزشمندی برای تسهیل امور مردم ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: استان مازندران همواره پیشگام نوآوری‌های حقوقی در کشور بوده و هم‌اکنون ۸۰ درصد از پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی استان به شکل الکترونیک و بدون استفاده از کاغذ در حال رسیدگی است.

پوریانی با تأکید بر رسیدگی صحیح به پرونده‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوا، فسادستیزی را مایه اعتبار قوه قضاییه برشمرد و خاطرنشان کرد: با وجود حجم بالای پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی دقیق و عمل به وظایف، روند احقاق حق به بهترین شکل ممکن دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه به پرونده‌ها حق مسلم مراجعان است و هیچ بهانه‌ای برای اطاله دادرسی پذیرفتنی نیست.