دهه کرامت «تابلوی هویت» ایرانیان مسلمان است

به گزارش خبرگزری مهر، سازمان بسیج اساتید کشور در بیانیهای به مناسبت ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، با تبیین پیوند «حرم و حکمت» در سیره علمی آن امام همام و تأکید بر «جهاد تبیین» عالمانه در برابر شبهات دشمنان، از اساتید، نخبگان دانشگاهی و عموم ملت ایران برای حضور در رزمایش «جانفدا برای ایران امام رضایی» و تجدید بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) دعوت کرد.
متن بیانیه سازمان بسیج اساتید کشور به مناسبت ولادت امام رضا(ع) و دعوت به حضور در رزمایش جانفدا به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ» (سوره مجادله، آیه ۱۱)
در آستانه طلوعی ایستادهایم که خراسان را تا ابد، قبلهگاه عاشقان، عارفان و دانشوران کرد. ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) – درود بیکران خداوند بر او و خاندان پاکش – تنها یک جشن ملی و مذهبی نیست؛ رویدادی است که مرز میان «ایمان» و «عقلانیت» را برای همیشه در فرهنگ ایرانی-اسلامی برداشت. دهه کرامت که با میلاد حضرت معصومه(س) آغاز میگردد و به میلاد با سعادت ثامنالحجج(ع) میانجامد، روایت پیوند ناگسستنی «حرم» و «حکمت» است؛ روایتی که در آن، دختر و پسری از تبار علی بن ابیطالب(ع)، به ما میآموزند که کرامت انسانی جز در پرتو علم، ایمان و منطق معنا نمییابد.
اگر دانشگاه را جایگاهی برای تربیت و پرسش، نقد و اقناع برهانی بدانیم، آنگاه سیره علمی امام رضا(ع) کاملترین «برنامه درسی» برای هر استاد بسیجی است. در روزگاری که دستگاه خلافت عباسی، نهضت ترجمه را به ابزاری برای تخریب بنیانهای توحیدی تبدیل کرده بود و شبهات فلسفی و کلامی از اسکندریه تا بغداد گسترده میشد، امامی که به میدان مناظرههای رسمی و تمدنی پا گذاشت، حضرت رضا(ع) بود. ایشان با روش «جدال احسن» و تکیه بر سه اصل حیاتی -استدلال بر اساس مبانی پذیرفتهشده مخاطب، بهرهمندی از علوم تجربی زمان و بهره بردن از حسن گفتار – نشان داد که دفاع از حریم دین و کشور، هرگز از مسیر جهل و تعصب نمیگذرد، بلکه از شاهراه «علم متعهد و نافع» عبور میکند. همان مسیری که در دوران شکوهمندانه جمهوری اسلامی، بار دیگر ایران را بر قلههای افتخار نشاند.
این آموزه برای استاد بسیجی امروز که در کلاس درس و جامعه، با موجهای سنگین شبهات شناختی و گفتمانهای رقیب لیبرالی مواجه است، یک راهبرد زنده و همیشگی است: نه انفعال در برابر نظریههای غربی، و نه تحجر در پوستههای کهنه؛ بلکه حضور مستدل، نقاد و گفتوگومحور در قلب جبهه علم.
امروز و در این ایام فرخنده، که عطر ولادت امام رئوف در کوچهباغهای دل میپیچد و غم سنگین شهادت آن حکیم بی مثال رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای والامقام را تسکین میدهد، ما اساتید بسیجی وظیفه سنگینتری بر دوش داریم. دهه کرامت فقط فرصتی برای شادی و تبریک نیست؛ «تابلوی هویت» ما ایرانیان مسلمان است. امام رضا(ع) به ما آموخت که «کرامت» از سنخ زور و زر و تزویر نیست، از سنخ «آگاهی عاشقانه» و «رفعت و مقاومت عاقلانه» است. استاد بسیجی وظیفه شناس و متعهد و پیرو عالم آل محمد (ص) با تندرویهای افراطی یا انفعالات تفریطی مقابله می کند، و چراغ علم را حتی در تاریکترین شبها برفراز دانشگاه نگاه دارد و ضمن مقابله با شعارهای تکراری دشمنان، کالبدشکافی علمی از پدیدهها ارائه می دهد. تبیین علمی از جنس واکاوی و شناخت شناسی حماسه حضور میلیونی 58 روزه در خیابان ها و شرکت 31 میلیونی در پویش جانفدا برای دفاع از ایران اسلامی است.
در این راستا رزمایش «جانفدا برای ایران امام رضایی» نماد آمادگی ملت بزرگ ایران و بویژه دانشگاهیان برای جانفشانی در راه آرمانهای نظام و انقلاب است. از اینرو ضمن دعوت از همگان جهت حضور در این رزمایش بار دیگر علیرغم نمایش اقتدار و انسجام ملی در برابر تهدیدات دشمنان، با سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) بیعت خواهیم نمود.
در چنین بزنگاه حساسی که جهان شاهد جنگ تحمیلی دوم و سوم علیه ملت بزرگ ایران و نیز نقشههای نافرجام کودتای دیماه بود، این دقیقترین و عمیقترین نقش بر دوش دانشگاهیان متعهد است. این رویدادها، بیش از هر زمان دیگری ضرورت توجه به «عقلانیت دینی رضوی» را برای دفاع از ایران و حفظ و ارتقای انسجام اجتماعی آشکار ساخته است.
سازمان بسیج اساتید کشور ضمن تبریک میلاد منیر حضرت ثامنالحجج(ع) و گرامیداشت دهه کرامت و یاد و خاطره اساتید شهید و تمام شهدای دانشگاه، از همه اساتید و نخبگان دانشگاهی میخواهد که امسال این اعیاد را با تأسی به سیره عملی و علمی امام رضا(ع)، سرآغازی برای «جهاد تبیین» عالمانه و روشنگرانه در محیطهای علمی و فرهنگی کشور قرار دهند. انشاالله امام رضا جان ایران متفکران بسیجی این آب و خاک را امروز از دریچه علم و ایمان مینگرد و بر تلاششان درود میفرستد.
سازمان بسیج اساتید کشور
۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
