به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور بیانیه‌ای درباره ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی پیرامون اثر احتمالی رادارهای نظامی و هواشناسی بر بارش در ایران، این موضوع را تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده است: طی هفته‌های اخیر چندین پیام و محتوای متنی و ویدئویی بدون ذکر منبع موثق درباره دستکاری اقلیم کشور توسط رادارهای هواشناسی و نظامی و همچنین پروژه هارپ، با نسبت دادن نقش آنها به بارش‌های اخیر کشور، به سرعت در فضای مجازی منتشر شده است.

سازمان هواشناسی کشور به عنوان تنها مرجع رسمی پایش و پیش‌بینی وضع هوا و اقلیم، ضمن رد این ادعاها، اعلام کرد توضیحات تکمیلی در این خصوص برای تنویر افکار عمومی ارائه شده است.

متن بیانیه سازمان هواشناسی بدین شرح است؛

رادارهای هواشناسی صرفاً ابزاری برای آشکارسازی پدیده‌های جوی هستند که با ارسال امواج الکترومغناطیسی به‌صورت پالسی و دریافت بازتاب آن از اهداف جوی عمل می‌کنند. امواج الکترومغناطیسی ارسالی از سوی رادارها به دلیل انرژی بسیار پایین، میزان ناچیز جذب انرژی و مدت‌زمان کوتاه برخورد، هیچ‌گونه تغییری در فاز آب و یخ در جو ایجاد نمی‌کنند و قادر به تبدیل آب یا یخ به بخار و بالعکس نیستند.

این امواج همچنین هیچ تغییری در ساختار ابرها، دما و رطوبت آنها ایجاد نمی‌کنند و میزان انرژی آنها در مقایسه با انرژی خورشید که تمامی طیف الکترومغناطیسی را در بر می‌گیرد، بسیار ناچیز است. به دلیل جذب بسیار اندک امواج راداری در جو، این امواج موجب یونیزه شدن نیتروژن و اکسیژن هوا و در نتیجه گرم شدن جو نمی‌شوند و از این رو هیچ ماده‌ای که حتی به میزان ناچیز موجب باروری ابرها شود، به جو اضافه نمی‌کنند.

شعاع پوشش رادارهای هواشناسی حدود ۲۵۰ کیلومتر و کمتر است و پرتو رادارهای مستقر در سطح زمین نیز به دلیل انحنای زمین، در فواصل دورتر از ۲۵۰ کیلومتر از جو نزدیک سطح زمین خارج می‌شود؛ بنابراین دریافت این امواج تنها توسط ابرهای مرتفع و فاقد بارش امکان‌پذیر است.

رادارهای هواشناسی در باندهای مختلف S ،X و C از چند دهه گذشته در کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته برای شناسایی پدیده‌های بارشی، پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های جوی و مدیریت منابع آب مورد استفاده قرار می‌گیرند و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر کاهش یا افزایش بارش ناشی از عملکرد این رادارها ارائه نشده است.

