به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، زهره قائمی سرپرست سازمان فناوری های نوین آب های جوی، در نشست تخصصی اثرگذاری بر سامانه های بارشی که با حضور معاون وزیر نیرو در امورآب وآبفا، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان هواشناسی و جمعی از مدیران، مسئولان، مهندسان مشاور و کارشناسان حوزه آب در محل سالن همایش های فدراسیون صنعت آب برگزار شد، با مورد توجه قراردادن بحث تأثیر رادارها بر میزان فعالیت سامانه های بارشی گفت: لازم است موضوعی که در سطح جامعه درخصوص دستکاری اقلیم مطرح می شود با نگاه علمی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: انکار یا تایید نادانسته ها، نیاز به یک قدم مهم و تعیین کننده دارد و آن هم کسب آگاهی و دانش کافی است.

قائمی با اشاره به پیچیدگی های طبیعی جو و تشدید این پیچیدگی ها با اضافه شدن مهندسی جو و تاثیرات آن، اظهار داشت: داده های علمی کافی در زمینه میزان توانایی بشر برای دستکاری جو، به ویژه برای بهره برداری های منفی در اختیار نیست. بنابراین نباید با انکار موضوعاتی که هنوز اطلاعات کافی نداریم، مسیر فعالیت های علمی و پژوهشی را در این زمینه مسدود کنیم.

وی درخصوص برنامه های سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب‌های جوی در زمینه ی انجام پروژه های علمی گفت: در سازمان فناوری های نوین جوی مسیر روشنی برای ارتباط موثر با دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی ترسیم شده و این مسیر به صورت جدی و با تمام توان دنبال خواهد شد.

قائمی با اشاره به ماموریت هایی که براساس اساسنامه این سازمان بر عهده این مجموعه قرار دارد، بیان کرد: این امر نشان از حساسیت و دغدغه های موجود در کشور دارد؛ بنابراین شناخت هرچه بیشتر جو و پدیده های حاکم برآن، نیازمند همکاری های فرا قوه ای، بین المللی و حمایت جامعه علمی و دانشگاهی است.

وی افزود: در مسیر پاسخ به شبهات و ابهامات علمی راه درازی در پیش داریم که طی کردن آن مستلزم توسعه دانش تخصصی، فراهم نمودن ابزار، تجهیزات و تامین اعتبارات مورد نیاز است.

گفتنی است در این نشست که به همت مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری برگزار شد، مسائلی مانند تغییر اقلیم و نقش آن در تغییرات الگوهای جوی، اصول رادار، توانمندی ها و محدودیت های امواج الکترومغناطیس و رادار در پایش جو و لزوم پایش جامع جوی کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت.