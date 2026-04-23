به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین دادههای مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نشان میدهد با وجود قرار گرفتن میانگین پهنهای بارش در سطح نرمال، وضعیت بارندگی در کشور بهصورت نابرابر توزیع شده بهطوری که نیمی از ایران درگیر خشکسالی و نیم دیگر در شرایط نرمال و ترسالی قرار دارد.
بر اساس این گزارش، نیمه نخست سال آبی با کمبارشی و ثبت کسری قابل توجه بارشها سپری شد، اما از اواخر سال گذشته با ورود سامانههای بارشی پیدرپی، روند بارشها تغییر محسوسی پیدا کرد.
بارشهای گسترده فروردینماه نهتنها بخشی از کمبودهای انباشتهشده ششماهه را جبران کرد، بلکه میانگین بارش کشور را پس از ماهها به سطح نرمال رساند؛ بهطوری که مجموع بارشهای هفت ماه اخیر به حدود ۲۱۰ میلیمتر رسیده که ۵۰ درصد بیشتر از مجموع بارشهای سال آبی گذشته است.
تداوم فعالیت این سامانهها موجب شد وضعیت بارندگی در بسیاری از مناطق حتی فراتر از میانگین نرمال قرار گیرد و تصویر نسبتا امیدوارکنندهتری از وضعیت منابع آب کشور ارائه شود.
در همین حال، فعالیت سامانههای بارشی در ۹۶ ساعت گذشته نیز در بخشهای گستردهای از کشور ادامه داشته و بارشهای قابل توجهی را به ثبت رسانده است؛ بهطوری که تا پیش از ظهر امروز (پنجشنبه، ۳ اردیبهشت)، در ایستگاه «سیاهگاو» ایلام ۱۸۲ میلیمتر، «صالحآباد» ایلام ۱۱۴ میلیمتر، «تاراز» خوزستان ۱۱۱ میلیمتر، «پلتنگ» خوزستان ۱۱۰ میلیمتر، «میشخاص» ایلام ۱۰۳ میلیمتر و «مهر ملکشاهی» ایلام ۱۰۰ میلیمتر بارش گزارش شده است.
همچنین در استان تهران نیز طی روزهای اخیر بارشهایی ثبت شده که بیشترین مقادیر آن مربوط به ایستگاههای «هویر» با ۱۹.۴ میلیمتر، «سولقان» ۱۷ میلیمتر، «بهان» ۱۵ میلیمتر، «سربندان» ۱۴.۵ میلیمتر، «اوشان» ۱۴.۴ میلیمتر، «آبعلی» ۱۲.۶ میلیمتر، «دهگردان» ۱۲.۴ میلیمتر، «جورد» ۱۲.۳ میلیمتر و «جابان» و «چیتگر» با ۱۱.۸ میلیمتر بوده است.
با این حال، وضعیت بارشها در استان تهران همچنان نامطلوب ارزیابی میشود و این استان با کسری حدود ۷۵ میلیمتری بارش در هفت ماه اخیر مواجه است.
بر اساس این دادهها، علاوه بر تهران، ۱۶ استان دیگر کشور نیز همچنان با کمبارشی روبهرو هستند؛ موضوعی که نشان میدهد در مجموع، نیمی از کشور در شرایط خشکسالی و نیم دیگر در وضعیت نرمال یا ترسالی قرار دارد.
در پایان این گزارش، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه منابع آب بهعنوان یکی از مهمترین توصیههای سازمان هواشناسی برای عبور از شرایط موجود تأکید شده است.
