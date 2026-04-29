به گزارش خبرنگار مهر مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان اعلام کرد: بررسی دمای ایستگاه‌های هواشناسی استان در صبح چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد گرگان، مراوه‌تپه و هاشم‌آباد با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز ۱۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

همچنین اینچه‌برون با ثبت دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، عنوان گرم‌ترین نقطه استان را به خود اختصاص داد.

دمای حداقل گرگان صبح امروز ۱۱ درجه سانتی‌گراد اعلام شده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای این شهر در طول امروز به ۱۷ درجه سانتی‌گراد برسد.

طبق اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، حداقل دمای سایر ایستگاه‌های استان نیز شامل آق‌قلا ۱۳ درجه، بندرگز ۱۴ درجه، بندرترکمن ۱۳ درجه، علی‌آباد ۱۲ درجه، کلاله ۱۳ درجه، گنبدکاووس ۱۳ درجه، مینودشت ۱۲ درجه، کردکوی ۱۲ درجه، کارکنده ۱۴ درجه و انبارالوم ۱۳ درجه سانتی‌گراد بوده است.