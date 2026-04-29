مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از امروز با تضعیف و خروج سامانه بارشی، تا اواسط هفته آینده آسمان در بیشتر مناطق استان صاف خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیشبینی میشود.
وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی در خصوص وزش باد شدید و طوفان افزود: برای امروز و فردا وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، طوفان لحظهای و خیزش گرد و خاک محلی در نقاط مستعد بهویژه نواحی شرقی و جنوبی استان اصفهان انتظار میرود.
معتمدی ادامه داد: احتمال بارش پراکنده در نواحی شمالی و شمال شرقی استان طی امروز و فردا وجود دارد.
وی گفت: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا دو درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
به گفته کارشناس پیشبینی هوای ادارهکل هواشناسی اصفهان، ادرود با دمای ۳۱ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و بویِمیاندِشت با دمای ۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین نقطه استان در ۲۴ ساعت آینده پیشبینی شدهاند.
