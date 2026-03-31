ترخیص بیش از ۸۷ هزار کامیون کالای اساسی از گمرک در ۳۰ روز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از، گمرک ایران اعلام کرد با تلاش شبانهروزی کارکنان گمرک و دستگاههای دخیل در تجارت، در ۳۰ روز ایام جنگ از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ فروردین ۱۴۰۵ تشریفات گمرکی و خروج ۸۷ هزار و ۵۳ دستگاه کامیون و ۲ هزار و ۲۶۱ واگن حامل کالاهای اساسی از گمرکات کشور انجام شده است.
بر اساس این اطلاعیه، با تلاش و همکاری کارکنان گمرک، ترخیص محمولههای مختلف کالاهای اساسی بهصورت روزانه در حال انجام است. گمرک ایران همچنین با همکاری سازمانهای همجوار برای تسریع در تشریفات گمرکی و واردات کالاهای مورد نیاز مردم، تسهیلات ویژهای برای ترخیص این اقلام در نظر گرفته است.
در این اطلاعیه آمده است ترخیص کالاهای اساسی با همراهی قابل توجه تجار، بازرگانان و صاحبان کالا در حال انجام بوده و روند ورود و خروج این اقلام در گمرکات کشور ادامه دارد.
گمرک ایران در پایان تأکید کرده است فعالان اقتصادی میتوانند از تسهیلات ویژه گمرکی ارائهشده استفاده کنند و امکان بهرهمندی از این تسهیلات در شرایط اضطراری همچنان در گمرکات سراسر کشور فراهم است تا صاحبان کالا بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن کالاهای خود را ترخیص کنند.
