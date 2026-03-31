۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۹

ترخیص بیش از ۸۷ هزار کامیون کالای اساسی از گمرک در ۳۰ روز

گمرک ایران اعلام کرد در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۸۷ هزار کامیون و ۲۲۶۱ واگن حامل کالاهای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از، گمرک ایران اعلام کرد با تلاش شبانه‌روزی کارکنان گمرک و دستگاه‌های دخیل در تجارت، در ۳۰ روز ایام جنگ از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ فروردین ۱۴۰۵ تشریفات گمرکی و خروج ۸۷ هزار و ۵۳ دستگاه کامیون و ۲ هزار و ۲۶۱ واگن حامل کالاهای اساسی از گمرکات کشور انجام شده است.

بر اساس این اطلاعیه، با تلاش و همکاری کارکنان گمرک، ترخیص محموله‌های مختلف کالاهای اساسی به‌صورت روزانه در حال انجام است. گمرک ایران همچنین با همکاری سازمان‌های همجوار برای تسریع در تشریفات گمرکی و واردات کالاهای مورد نیاز مردم، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص این اقلام در نظر گرفته است.

در این اطلاعیه آمده است ترخیص کالاهای اساسی با همراهی قابل توجه تجار، بازرگانان و صاحبان کالا در حال انجام بوده و روند ورود و خروج این اقلام در گمرکات کشور ادامه دارد.

گمرک ایران در پایان تأکید کرده است فعالان اقتصادی می‌توانند از تسهیلات ویژه گمرکی ارائه‌شده استفاده کنند و امکان بهره‌مندی از این تسهیلات در شرایط اضطراری همچنان در گمرکات سراسر کشور فراهم است تا صاحبان کالا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن کالاهای خود را ترخیص کنند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

