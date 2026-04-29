به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی پیش ازظهر چهارشنبه در بازدید از چند واحد صنعتی شهرستان ساوه اظهار کرد: حمایت از تولید و پشتیبانی از صنعت در دستور کار جدی دستگاههای اجرایی قرار دارد.
فرماندار ساوه با اشاره به اهمیت تقویت تولید در بخشهای مختلف صنعتی اظهار کرد: حمایت از صنایع علاوه بر افزایش بهرهوری و اشتغال، زمینه توسعه زیرساختهایی همچون انرژی خورشیدی و تأمین آب را نیز فراهم میکند و میتواند نقش مهمی در پایداری فعالیت واحدها داشته باشد.
وی افزود: بر اساس تأکید استاندار مرکزی، بازدیدهای هفتگی از واحدهای صنعتی با حضور تیم اقتصادی شهرستان انجام میشود تا اجرای مصوبات و رفع مسائل با سرعت بیشتری پیگیری شود.
حسینی افزود:هدف از این بازدیدها فقط گزارشگیری نیست، بلکه رصد دقیق اجرای دستوراتی است که مورد تأکید استاندار بوده و لازمالاجراست.
وی با اشاره به مشکلات تکرارشونده واحدهای صنعتی در حوزه بیمه، مالیات و تسهیلات، گفت: هر واحدی که مشکلی داشته باشد، موضوع همانجا و در محل بررسی میشود.
وی ادامه داد: با هماهنگی انجامشده با مدیرکل تأمین اجتماعی، امکان انجامشده با مدیرکل تأمین اجتماعی، امکان تقسیط حق بیمه کارگران برای دوره ۵ تا ۶ ماهه فراهم شده است؛ به این صورت که با پرداخت ۱۰ درصد اولیه، پرونده وارد فرایند تقسیط میشود و در صورت احراز شرایط، حذف جرایم نیز بررسی خواهد شد.
فرماندار ساوه همچنین از امهال بدهیهای مالیاتی و همکاری بانکها در ارائه تسهیلات سرمایه در گردش خبر داد و افزود: در مجموع هر اقدامی که بتواند روند تولید را تسهیل کند، در چارچوب قوانین دنبال میشود.
وی تصریح کرد: پیگیری میدانی، سرعتبخشی به تصمیمها و همراهی دستگاههای اجرایی، سه محور اصلی این بازدیدهاست و از صنایع نیز انتظار داریم مسائل خود را پیش از انباشت بدهی یا بروز توقف در تولید، به کارگروه اعلام کنند.
حسینی با اشاره به برنامه ادامهدار بازدیدهای هفتگی گفت: تسریع در رفع موانع تولید، تکمیل زیرساختها و فراهم کردن شرایط پایدار برای فعالیت واحدهای صنعتی، هدف مشترک مجموعه مدیریتی شهرستان است
