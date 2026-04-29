پیشنهاد تعهد اشتغال گلستان برای امسال بیش از ۱۷ هزار نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو، عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تدوین پیشنهاد تعهد اشتغال سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این تعهد بر اساس دستورالعمل جدید ابلاغی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور و با هماهنگی فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان تهیه شده است.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها با راهبری فرمانداران و بر اساس زیست‌بوم منطقه، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، مشاغل قابل ایجاد را احصا کرده و همراه با کدهای آی‌سیک مربوطه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کردند.

هلاکو ادامه داد: پس از جمع‌آوری اطلاعات شهرستان‌ها، تعهد اشتغال استان به‌صورت تجمیعی تهیه و برای بازنگری نهایی دوباره به دستگاه‌های اجرایی و مدیران کل اعلام شد تا آخرین اصلاحات و بررسی‌ها انجام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: پس از انجام اصلاحات نهایی، فهرست مشاغل و کدهای مربوطه در سامانه ثبت شد و در حال حاضر پیشنهاد استان برای تعهد اشتغال سال ۱۴۰۵ به شورای برنامه‌ریزی ارائه شده است.

وی گفت: عدد پیشنهادی فعلی برای تعهد اشتغال امسال ۱۷ هزار و ۵۷۰ نفر اعلام شده، اما بنا بر اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، احتمال بازنگری مجدد در این میزان وجود دارد.

هلاکو ابراز امیدواری کرد و گفت: طی روزهای آینده این موضوع در قالب مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان نهایی شود تا برای اجرا و تحقق در سال ۱۴۰۵ به دستگاه‌های اجرایی متولی ابلاغ شود.