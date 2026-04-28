به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی اظهار کرد: کارگران به عنوان ستون‌های استقامت کشور نقش کلیدی دارند و رفع مشکلات این قشر زحمتکش باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

وی افزود: مسیر تولید و اشتغال در استان مرکزی هموار است و هیچ بن‌بستی در راه تحقق اهداف اقتصادی و حمایت از نیروی کار وجود ندارد.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه مردم این خطه از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون هر شب در خیابان‌ها حضور داشته و از آرمان‌های نظام اسلامی حمایت کرده‌اند، بیان کرد: در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و کمبود منابع، اقدام به تعدیل نیرو کنند و انتظار است چند ماه ضرر و زیان‌های احتمالی را تحمل کنند تا شرایط به حالت عادی بازگردد.

وی تصریح کرد: کارگران و مردم استان مرکزی در شب‌های سرد و گرم و حتی با روزه‌داری در میدان حضور داشته‌اند و توطئه‌های بیگانگان را ناکام کرده‌اند از این رو باید در این شرایط از کارگران، که از اقشار زحمتکش جامعه هستند، حمایت شود.

استاندار مرکزی به کاهش نرخ بیکاری استان اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری استان در پایان سال گذشته به پنج و چهار دهم درصد رسیده است که جزو پایین‌ترین آمارها در کشور است.

وی گفت: نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده، مهم‌ترین ظرفیت استان مرکزی است و بیش از ۲۵ درصد از چهار هزار و ۴۰۰ مفاخر و مشاهیر کشور مربوط به این استان است.

زندیه‌وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود، گمرک استان مرکزی را آماده همکاری با چین و اروپا از مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی دانست و گفت: هیچ بن‌بستی در این مسیرها وجود ندارد. مدیران استان را به تصمیم‌گیری سریع و بدون معطلی در حل مشکلات شهروندان و صنعتگران فراخواند و گفت: هر تأخیری در این زمینه‌ها می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود.

استاندار مرکزی بر اهمیت حمایت از نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده تأکید کرد و گفت: برخی واحدهای صنعتی بر این امر واقف هستند که سرمایه اصلی آنها، نیروی انسانی ماهر است و در این راستا باید حمایت‌های لازم از این جامعه هدف بیش از پیش صورت گیرد.