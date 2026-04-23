سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تحرکات دشمن و شرایط اقتصادی کنونی، لزوم توجه به امنیت پایدار را دوچندان کرده است.
وی افزود: مهمترین گام در تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد حس امنیت پایدار برای تولیدکنندگان و شرکتهای دانشبنیان است که باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با بیان اینکه احساس امنیت، موتور محرکه تولید و خودکفایی است، گفت: تخصیص تسهیلات بانکی هدفمند و کمبهره مورد تاکید است چرا که باید با تأمین نقدینگی لازم، چرخ تولید را به حرکت درآوریم.
جمالیان افزود: تجربه نشان داده است که خودکفایی در تولید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، در مقاطع حساس، گرهگشای مشکلات مردم بوده است.
وی با اشاره به حملات اخیر دشمن به تأسیسات صنعتی، تصریح کرد: متأسفانه بخشی از واحدهای تأمینکننده محصولات روزمره و کالاهای ضروری مورد هدف قرار گرفتند که این موضوع، ضرورت بازسازی سریع و جدی این واحدها را اجتنابناپذیر میکند و دولت باید با سرعت، ضمن ارزیابی خسارتها، حمایتهای لازم را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید فراهم آورد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر توجه همزمان به معیشت مردم، گفت: در بخش کالاهای اساسی و دارو مشکل خاصی ، اما حمایت از دهکهای پایین جامعه از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی باید با جدیت دنبال شود.
جمالیان با اشاره به افزایش حقوق کارگران و مزایای در نظر گرفته شده، بیان کرد: تولیدکنندگان نیز با مشکلاتی مواجه هستند که حمایت متوازن از کارگر و کارفرما، ضمن تأمین معیشت مردم، به پایداری چرخه تولید کمک شایانی می کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط کنونی گفت: به طور حتم با همدلی ملی و اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ضمن بازسازی خسارتها، زمینههای رشد اقتصادی و امنیت معیشتی پایدار برای آحاد مردم فراهم می شود
