به گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی زاده ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از دستگاه‌های خدمات‌رسان خمین در جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در حادثه خیزاب، حماسه‌ای از ایثار و فداکاری خلق کردند.

وی افزود: حضور جانانه و تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای آتش‌نشانی، اورژانس، جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در این واقعه نمونه‌ای درخشان از فداکاری و تعهد به خدمت به مردم بود.

براتی زاده تصریح کرد: تلاش شبانه‌روزی کارکنان آبفا نیز مانع از احساس کمبود آب در پی اصابت به مخزن اصلی شهر خمین شد.

وی ادامه داد: این شهرستان تنها منطقه‌ای است که زیرساخت آب آن به طور مستقیم هدف گرفته شد و مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی آب شهر، مورد اصابت قرار گرفت.

براتی زاده تاکید کرد: تداوم عملیات امدادی و ترمیم زیرساخت‌ها در شرایط بحرانی، جلوه‌ای ماندگار از ایثار و تعهد نیروهای خدمات‌رسان است.

فرماندار خمین افزود: سرعت عمل و جان‌فشانی کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط سخت حضور جنگنده‌ها در آسمان منطقه، به‌عنوان برگ زرینی در تاریخ پرافتخار شهرستان خمین ثبت خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به آسیب واحدهای تولیدی و اختلال در زنجیره تأمین، ممکن است در ماه‌های آینده فشارهایی ایجاد شود.

براتی زاده گفت: دولت برای تأمین کالاهای اساسی تمهیدات لازم را در نظر گرفته اما احتمال کمبود در حوزه مواد شیمیایی و پلی‌اتیلن وجود دارد.

فرماندار خمین تصریح کرد: در حال حاضر، فرآیند واردات مواد اولیه از کشورهای همسایه در دست اقدام است تا واحدهای تولیدی شهرستان دوباره به چرخه فعالیت بازگردند.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف پیشگیری از بیکاری شهروندان و حمایت از اشتغال محلی انجام می‌شود.

براتی زاده افزود: از دولت تقاضا می‌شود نام شهرستان خمین با هدف ثبت این روحیه در تاریخ و تقویت هویت این منطقه به «شهر اقتدار» تغییر یابد.