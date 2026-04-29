۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

امام جمعه دیر: پیروزی نهایی نصیب مردم ایران می‌شود

امام جمعه دیر: پیروزی نهایی نصیب مردم ایران می‌شود

بوشهر- امام جمعه دیر با بیان اینکه انتقام خون شهدا را خواهیم گرفت، گفت: پیروزی نهایی نصیب مردم ایران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم گلباران محل شهادت ملوانان یدک‌کش در جنگ تحمیلی سوم در آب‌های بندر دیّر اظهار کرد: سالروز ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) را تبریک عرض می‌کنم و از خدای بزرگ مسئلت دارم که همه ما را از شیعیان راستین آن حضرت قرار دهد.

امام جمعه دیّر افزود: امروز در راستای تجلیل و تکریم از شهدای عزیز، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، در این مکان حضور پیدا کرده‌ایم تا یاد و خاطره پنج شهید گرانقدری را گرامی بداریم که مظلومانه در آب‌های نیلگون خلیج فارس و توسط جنایتکاران آمریکایی به شهادت رسیدند.

وی یادآور شد: این عزیزان نه در حال جنگ بودند و نه در حال مقابله با آمریکا یا رژیم صهیونیستی؛ بلکه مشغول انجام کار و خدمت خود در دریا بودند که ناجوانمردانه هدف قرار گرفتند و به فیض شهادت نائل آمدند.

امام جمعه دیّر ادامه داد: در این روز مبارک که مصادف با میلاد امام رضا(ع) است، گرد هم آمده‌ایم تا یاد این شهدا را گرامی بداریم؛ عزیزانی که با تأسی به سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، امام رضا(ع) و در مسیر آرمان‌های امام شهیدان و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، جان خود را فدای این آب و خاک کردند.

امام جمعه دیر: پیروزی نهایی نصیب مردم ایران می‌شود

وی خاطرنشان کرد: ما یاد و نام این شهدا را گرامی می‌داریم و به روح پاکشان درود می‌فرستیم. همان‌گونه که رهبر فرزانه انقلاب در پیام خود تأکید کردند، برای هر یک از شهدای عزیز پرونده مستقلی تشکیل خواهد شد و ان‌شاءالله انتقام خون این شهدا و دیگر شهدای اقتدار کشور، به‌ویژه شهدای عزیز مدرسه شجره طیبه میناب و همه شهدای والامقام، از دشمنان گرفته خواهد شد.

