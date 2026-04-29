به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم گلباران محل شهادت ملوانان یدک‌کش در جنگ تحمیلی سوم در آب‌های بندر دیّر اظهار کرد: سالروز ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) را تبریک عرض می‌کنم و از خدای بزرگ مسئلت دارم که همه ما را از شیعیان راستین آن حضرت قرار دهد.

امام جمعه دیّر افزود: امروز در راستای تجلیل و تکریم از شهدای عزیز، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، در این مکان حضور پیدا کرده‌ایم تا یاد و خاطره پنج شهید گرانقدری را گرامی بداریم که مظلومانه در آب‌های نیلگون خلیج فارس و توسط جنایتکاران آمریکایی به شهادت رسیدند.

وی یادآور شد: این عزیزان نه در حال جنگ بودند و نه در حال مقابله با آمریکا یا رژیم صهیونیستی؛ بلکه مشغول انجام کار و خدمت خود در دریا بودند که ناجوانمردانه هدف قرار گرفتند و به فیض شهادت نائل آمدند.

امام جمعه دیّر ادامه داد: در این روز مبارک که مصادف با میلاد امام رضا(ع) است، گرد هم آمده‌ایم تا یاد این شهدا را گرامی بداریم؛ عزیزانی که با تأسی به سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، امام رضا(ع) و در مسیر آرمان‌های امام شهیدان و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، جان خود را فدای این آب و خاک کردند.

وی خاطرنشان کرد: ما یاد و نام این شهدا را گرامی می‌داریم و به روح پاکشان درود می‌فرستیم. همان‌گونه که رهبر فرزانه انقلاب در پیام خود تأکید کردند، برای هر یک از شهدای عزیز پرونده مستقلی تشکیل خواهد شد و ان‌شاءالله انتقام خون این شهدا و دیگر شهدای اقتدار کشور، به‌ویژه شهدای عزیز مدرسه شجره طیبه میناب و همه شهدای والامقام، از دشمنان گرفته خواهد شد.