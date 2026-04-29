به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عظیمی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با تشریح اقدامات این ستاد، اظهار کرد: برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و نظارتی با هدف توسعه فرهنگ اقامه نماز، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان و جوانان، در سطح استان در حال اجراست.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و همکاری نهادهای فرهنگی افزود: این تعاملات زمینه‌ساز اجرای مؤثر برنامه‌های ترویجی در حوزه نماز شده است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان کردستان همچنین به ابلاغ منشور ستاد اقامه نماز کشور اشاره کرد و گفت: این منشور به‌عنوان یک سند راهبردی، مسیر فعالیت دستگاه‌ها در حوزه ترویج نماز را مشخص می‌کند.

عظیمی در ادامه با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: این فرآیند بر اساس شاخص‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی در حال انجام است و دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش عملکرد خود را به‌صورت دقیق و مستند ارائه دهند.

وی تأکید کرد: نتایج این ارزیابی‌ها نقش مهمی در شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارتقای کیفی و کمی برنامه‌های فرهنگی و عبادی دستگاه‌ها خواهد داشت و در پایان از دستگاه‌های برتر تجلیل می‌شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: مسابقات متنوعی در بستر شبکه «شاد» از جمله با محوریت شیوه‌های دعوت به نماز در حال برگزاری است و برنامه‌های آموزشی متعددی نیز برای دانش‌آموزان طراحی شده است.

عظیمی در پایان با تأکید بر تداوم این روند خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تقویت و گسترش فرهنگ نورانی نماز در سطح جامعه است.