انگلیس از لغو اعتبارنامه یک دیپلمات روس خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، وزارت امور خارجه انگلیس امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در پی اخراج یک دیپلمات این کشور از روسیه، اعتبارنامه یک دیپلمات روس را لغو کرده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه انگلیس آمده است: به تلافی اخراج اخیر یک مقام انگلیس توسط مسکو و کارزار بدنام‌ سازی پس از آن، یک دیپلمات روسی را اخراج کردیم. سفیر روسیه در لندن را احضار کرده تا او را از اقدام متقابل مان مطلع کنیم.

به گزارش واشنگتن پست، این اقدامات تلافی‌ جویانه نشان‌ دهنده تنش‌ های فزاینده بین مسکو و غرب است.

این در حالیست که روسیه تا کنون به این اقدام لندن واکنشی از خود نشان نداده است.

گفتنی است که روابط میان انگلیس و روسیه در ابعاد مختلف به ویژه به بهانه آغاز عملیات ویژه نظامی مسکو علیه اوکراین رو به وخامت نهاد.