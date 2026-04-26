۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۰

مقام روس: اروپا و انگلیس در آستانه بحران شدید انرژی هستند

یک مقام ارشد روسیه هشدار داده است که اتحادیه اروپا و انگلیس به‌زودی با بحران جدی انرژی مواجه خواهند شد؛ بحرانی که به گفته او می‌تواند پیامدهای اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک روسیه، کریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم این کشور ، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اتحادیه اروپا و انگلیس در ماه مه با «بحرانی عظیم در حوزه انرژی» روبه‌رو خواهند شد.

دیمیتریف ادامه داد: «به‌جای جست‌وجوی مداوم دشمن خارجی برای توجیه ناکامی‌های داخلی، باید به‌دنبال تنش‌زدایی بود. اتحادیه اروپا و انگلیس از بحران انرژی پیش‌رو در ماه مه خسارات سنگینی متحمل خواهند شد و برای بقا ناچار به اصلاح رویکردها و سیاست‌های نادرست خود هستند.»

اظهارات دیمیتریف در واکنش به گزارش شبکه نیوزمکس درباره سخنان امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، مطرح شد؛ جایی که مکرون گفته بود رهبران روسیه، آمریکا و چین بخشی از یک «تحول جهانی» هستند که به‌ زعم او علیه اروپا عمل می‌کند.

پیش‌تر نیز ولادیمیر پوتین ، رئیس‌جمهور روسیه، تأکید کرده بود که همکاری میان مسکو و پکن می‌تواند به شکل‌گیری نظم جهانی عادلانه‌تر کمک کند.

