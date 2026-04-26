مقام روس: اروپا و انگلیس در آستانه بحران شدید انرژی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک روسیه، کریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم این کشور ، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اتحادیه اروپا و انگلیس در ماه مه با «بحرانی عظیم در حوزه انرژی» روبهرو خواهند شد.
دیمیتریف ادامه داد: «بهجای جستوجوی مداوم دشمن خارجی برای توجیه ناکامیهای داخلی، باید بهدنبال تنشزدایی بود. اتحادیه اروپا و انگلیس از بحران انرژی پیشرو در ماه مه خسارات سنگینی متحمل خواهند شد و برای بقا ناچار به اصلاح رویکردها و سیاستهای نادرست خود هستند.»
اظهارات دیمیتریف در واکنش به گزارش شبکه نیوزمکس درباره سخنان امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، مطرح شد؛ جایی که مکرون گفته بود رهبران روسیه، آمریکا و چین بخشی از یک «تحول جهانی» هستند که به زعم او علیه اروپا عمل میکند.
پیشتر نیز ولادیمیر پوتین ، رئیسجمهور روسیه، تأکید کرده بود که همکاری میان مسکو و پکن میتواند به شکلگیری نظم جهانی عادلانهتر کمک کند.
