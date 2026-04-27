هشدار روسیه درباره سونامی بحران انرژی در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کریل دیمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه معتقد است که در ماه مه، سونامی بحران انرژی اتحادیه اروپا و انگلیس را فرا خواهد گرفت و خسارات عظیمی برای آنها به همراه خواهد داشت.

وی این مطلب را در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بیان کرد که مدعی است رهبران روسیه، آمریکا و چین بخشی از تغییرات جهانی هستند که ظاهراً علیه اروپا عمل می‌کند.

جنگ اوکراین و در عین حال تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

اتحادیه اروپا خواستار صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از دورکاری در بخش خصوصی و دولتی برای کاهش مصرف سوخت شده است.