  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۸

مقام سازمان پیمان امنیت جمعی: تهدید هسته‌ای ابعاد جدیدی پیدا کرده است

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی هشدار داد که تهدیدات هسته‌ای در جهان ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «طلعت‌بیک مصدیق‌اف»، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که تهدید هسته‌ای در مدت اخیر ابعاد جدید پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد که نهادهای حقوق بین‌الملل با نقش محوری سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل سخت‌ترین بحران را تجربه می‌کنند.

جنگ اوکراین و در عین حال تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تهدیدات هسته ای در جهان را افزایش داده است. از زمان شروع جنگ اوکراین تاکنون، قدرت های هسته ای غربی از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس بارها روسیه را تهدید به حمله هسته ای کردند و متقابلا روس ها نیز همین تهدیدات را تکرار کردند.

اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر نابودی تمدن ایران نیز یکی دیگر از ابعاد جدید تهدیدات هسته ای در جهان است که در آن، تنها استفاده کننده از سلاح هسته ای در تاریخ، کشور دیگری را که دارای برنامه هسته ای صلح آمیز است به محو شدن از روی کره زمین تهدید می کند.

کد مطلب 6813451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

