به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست صمیمانه خود با اهالی رسانه که روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه برگزار شد، از برپایی سالمرگ زنده یاد محمدرضا لطفی آهنگساز و نوازنده پیشگام موسیقی ایرانی و برگزاری جشنواره ملی گروه نوازی به نام این هنرمند فقید خبر داد.

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این نشست ۲ ساعته با اشاره به در پیش بودن سالروز درگذشت زنده یاد محمدرضا لطفی بیان کرد: براساس برنامه ریزی ها و هماهنگی که با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان انجام گرفته بنا داریم در قالب یک برنامه مشارکتی مراسم بزرگداشت با شکوهی را روز جمعه یازدهم اردیبهشت ماه در مزار زنده یاد لطفی به میزبانی شهر گرگان برگزار کنیم که طی آن علاوه بر سخنرانی تعدادی از گروه ها و هنرمندان فعال عرصه موسیقی مجموعه کنسرت هایی پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

وی در پایان بیان کرد: طی تفاهمی که با مسئولان اداره ارشاد گلستان انجام گرفته بنا داریم به واسطه خدمات و تلاش هایی که استاد لطفی در حوزه موسیقی انجام داده اند، جشنواره تخصصی را در قالب یک جشنواره گروه نوازی برگزار کنیم که جزئیات آن طی روزهای آتی اعلام می شود. مسیری که می تواند گامی برای ارج نهادن به مقام هنری زنده یاد محمدرضا لطفی باشد.