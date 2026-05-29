بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه توضیحاتی درباره نحوه بازگشایی سالن‌های کنسرت طی روزهای اخیر بیان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام گرفته و تعامل و هم دلی موثری که از سوی هنرمندان عرصه موسیقی انجام شده، طی روزهای اخیر و پیش رو شاهد اجرای دوباره کنسرت های موسیقی در تهران و شهرهای دیگر کشور هستیم که این فرآیند می تواند نویدبخش روزهای مطلوب تری برای حوزه موسیقی به ویژه اجراهای زنده باشد. در این زمینه مجموعه «اریکه ایرانیان» تهران از جمله مجموعه هایی است که آغازگر بخشی از کنسرت ها شده و امیدوارم به زودی شاهد بازگشایی دیگر مجموعه های میزبان در تهران باشیم.

وی درباره چالش تهیه کنندگان و کنسرت گذاران برای پرداخت اجاره بهای سنگین سالن های برگزاری اجراهای زنده در پایتخت گفت: این مسئله طی روزهای اخیر یکی از مهم ترین نکاتی است که بنده و همکارانم در دفتر موسیقی به شدت پیگیر آن هستیم و در این رابطه هم مذاکراتی را با مدیران سالن ها انجام داده و می دهیم که حداقل تا پایان شهریور سال جاری قیمت اجاره بها همانند قیمت های سال گذشته محاسبه شود. مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده و قطعا در روزهای آتی نیز پیگیر موضوع هستیم. حتی در زمینه قیمت گذاری سقف و کف قیمت بلیت هم بنا داریم در صورت همکاری سالن های برگزاری کنسرت و تهیه کنندگان فعلا قیمت های سال گذشته در سامانه های فروش بلیت درج شود.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت های خود به موضوع نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی اجراهای احتمالی حوزه موسیقی اشاره کرد و توضیح داد: با اداره کل تبلیغات معاونت رسانه ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رایزنی های انجام گرفته که همکاران این مجموعه بتوانند کمک هایی برای حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی در مجاری تبلیغاتی و پلتفرم های داخلی انجام دهند. این در حالی است که مذاکراتی هم با نهادها و مجموعه های مرتبط «تبلیغات شهری» نیز شده که بتوانیم در این حوزه به نتایج مطلوبی برسیم.

رضایی در پایان بیان کرد: تمام تلاش بنده و همکاران در دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ این است که بتوانیم به سهم خود شرایط برگزاری موثرتر و بیشتر کنسرت ها را با رعایت حداکثری وضعیت اقتصادی موجود چه در حوزه مخاطب و چه در حوزه برگزارکنندگان فراهم کنیم. امیدوارم به زودی شاهد اتفاقات خوب و موثری در عرصه برگزاری کنسرت ها باشیم.