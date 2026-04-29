یونس ولیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی جودوی چندجانبه به مناسبت گرامیداشت شهدای جنگ رمضان، با حضور تیمهایی از شهرستانهای گرگان، مشهد، جغتای، جوین و شهرستانهای خراسان شمالی در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزار شد.
وی افزود: این رقابتها با حضور ۱۸۰ جودوکار به میزبانی شهرستان بجنورد برگزار شد.
رئیس هیأت جودو خراسان شمالی گفت: نفرات برتر اوزان نونهالان عبارتند از: محمد جعفرزاده از فاروج (وزن ۳۸ کیلوگرم)، یوسف شعبانی از باشگاه ملیپوشان (وزن ۴۲ کیلوگرم)، طاها ترخانی از باشگاه ملیپوشان (وزن ۴۴ کیلوگرم)، امیرحسین اسدی از باشگاه ملیپوشان (وزن ۴۶ کیلوگرم)، امیرارسلان شفیعی از مشهد (وزن ۵۰ کیلوگرم) و امیرعلی جغتایی از جغتای (وزن ۵۵ کیلوگرم).
ولیزاده ادامه داد: نفرات برتر اوزان نوجوانان نیز به این شرح است: حسن واحدی از باشگاه ملیپوشان (وزن ۶۰ کیلوگرم)، یونس شعبانی از باشگاه ملیپوشان (وزن ۶۶ کیلوگرم)، عباس دلیرنیا از روستای باغچق (وزن ۷۳ کیلوگرم)، علیرضا دهخدا از باشگاه ملیپوشان (وزن ۸۱ کیلوگرم) و محمد برفراز از باشگاه ملیپوشان (وزن ۸۱+ کیلوگرم).
وی در پایان تصریح کرد: به نفرات اول ۱۵ میلیون ریال، نفرات دوم ۱۰ میلیون ریال و نفرات سوم ۵ میلیون ریال جایزه نقدی تعلق گرفت.
