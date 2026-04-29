افشین چگینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تدبیر مدیرکل ورزش و جوانان استان، انتخابات بی‌حاشیه و عدالت‌محور برگزار شد و آقای صداقت‌نیا به عنوان رئیس جدید هیئت ورزش‌های رزمی خراسان شمالی انتخاب شد.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی گفت: توسعه ورزش‌های رزمی در استان‌ها از ماموریت‌های اصلی فدراسیون است.

چگینی افزود: سال گذشته تجهیزاتی شامل رینگ، تاتامی و کیسه به استان اهدا شد و به زودی خانه رزمی استان با تجهیزات کامل افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به استعدادهای خراسان شمالی گفت: این استان پرپتانسیل و مستعد است و از رئیس جدید هیئت انتظار داریم از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کند.

چگینی در خصوص برنامه‌های پیش رو تصریح کرد: متأسفانه به دلیل جنگ رمضان، ۶۰ روز فرصت تمرین تیم ملی را از دست دادیم، اما هفته گذشته انتخابی تیم ملی در اراک برگزار شد و به زودی اردوی نهایی برگزار می‌شود.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی خاطرنشان کرد: تیم ملی برای اعزام به مسابقات ازبکستان در تاریخ ۲۷ اردیبهشت آماده می‌شود؛ مسابقاتی که هم رقابت‌های آسیایی و هم کسب سهمیه بازی‌های ژاپن و اندوری گیمز است.

چگینی در پایان تأکید کرد: در سال گذشته، تیم ایران در مسابقات چین مقام دوم آسیا را کسب کرد و در بازی‌های بحرین گیمز، کاروان ورزشی ایران را از جایگاه نهم به چهارم ارتقا دادیم.