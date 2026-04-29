تحلیل مرکز نظارت بر تیم های ملی از تاریخ سازی کاروان ایران در سانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش مرکز نظارت بر تیم‌های ملی در این باره آمده است:

گزارش تحلیل فنی عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که مسیر طی‌شده از نخستین حضور تا دستیابی به جایگاه سوم، بیانگر یک روند تکاملی مبتنی بر یادگیری سازمانی، تمرکز راهبردی و بهینه‌سازی منابع بوده است.

بررسی تاریخی عملکرد ایران از بالی ۲۰۰۸ تا دانانگ ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که کاروان کشور از مرحله «حضور نمادین» به «رقابت هدفمند» و سپس به «آستانه سکو» رسیده و در نهایت در بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ این روند به تحقق سکوی قهرمانی منجر شده است. این جهش، نه یک اتفاق مقطعی، بلکه حاصل انباشت تجربه، ارتقای دانش فنی و جهت‌گیری دقیق در سیاست‌گذاری ورزش‌های ساحلی است.

در سانیا ۲۰۲۶، کاروان ۵۷ نفره ایران با رشد ۴۷۰ درصدی نسبت به نخستین حضور، وارد مرحله‌ای از بلوغ راهبردی شد که در آن «کیفیت بر کمیت» و «هدف‌گذاری مبتنی بر شانس مدال» جایگزین رویکردهای پیشین شد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود کاهش حدود ۶۴ درصدی مدال‌های طلای قابل توزیع نسبت به دوره دانانگ ۲۰۱۶، کاروان ایران موفق به حفظ تعداد ۹ مدال طلا شد؛ موضوعی که بیانگر افزایش قابل توجه کارایی در تبدیل فرصت به مدال طلا و بهبود چشمگیر نرخ بهره‌وری رقابتی است. بر اساس شاخص‌های موجود، نرخ تبدیل فرصت به مدال طلا رشد محسوسی داشته و نشان‌دهنده ارتقای سطح آمادگی، انتخاب هدفمند رشته‌ها و مدیریت دقیق چرخه آمادگی ورزشکاران است.

در بخش تیمی، تمرکز بر رشته‌های دارای مزیت نسبی همچون فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال و کبدی ساحلی منجر به ثبت نرخ موفقیت بیش از ۸۳ درصد در کسب مدال و بیش از ۶۶ درصد در کسب مدال طلا شد. این آمار نشان می‌دهد که راهبرد اعزام کیفی به‌درستی اجرا شده و توانسته حداکثر بازدهی را از فرصت‌های محدود ایجاد کند. همچنین کسب ۴ مدال طلا در بخش تیمی، جایگاه ایران را به‌عنوان موفق ترین کشور در ورزش های تیمی بازیها تثبیت کرده است.

اما در بخش انفرادی، نتایج نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل اتکا در رشته‌هایی نظیر کشتی ساحلی و دوومیدانی است. در مقابل، عملکرد رشته‌هایی مانند سنگ‌نوردی و جوجیتسو و برخی مواد رشته دو و میدانی کمتر از سطح انتظار ارزیابی می‌شود که نیازمند بازنگری فنی، اصلاح برنامه‌های آماده‌سازی و تقویت زیرساخت‌های تخصصی در این رشته های ورزشی است.

در جمع‌بندی کلی، صعود تاریخی به رتبه سوم برای اولین بار در تاریخ حضور ایران در این بازیها، ثبت نرخ موفقیت ۷۷ درصدی ورزشکاران در کسب مدال و تنوع مدال آوری ایران (کسب مدال در ۷ رشته از ۱۰ رشته اعزامی) ، از شاخص‌های برجسته این دوره محسوب می‌شود که بیانگر توزیع مناسب کیفیت در بدنه کاروان اعزامی به این دوره ای بازیهاست.

به‌طور کلی، تحلیل فنی عملکرد کاروان ایران در سانیا ۲۰۲۶ حاکی از آن است که سه عامل تمرکز راهبردی بر رشته‌های هدف، افزایش بهره‌وری در تبدیل فرصت به مدال، نظارت و مدیریت علمی، و داده‌محور فرآیند آماده‌سازی، آن هم در شرایط جنگ تحمیلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب این موفقیت تاریخی داشته‌اند.

تداوم این روند، مستلزم تثبیت این الگو، سرمایه‌گذاری هدفمند در رشته‌های دارای ظرفیت رشد، و ارتقای نظام استعدادیابی و پشتیبانی علمی است تا زمینه برای حضور موفق‌تر در رویدادهای پیش‌رو و بهبود جایگاه ایران در بازیهای ساحلی آینده فراهم شود.

