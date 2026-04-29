رواج مباحثات ادیان و مذاهب در دوران امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجتالله سروری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با تبریک سالروز ولادت هشتمین پیشوای شیعیان، به تشریح ابعاد علمی و شخصیتی حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) پرداخت.
نویسنده کتاب «زندگی با خورشید هشتم» با اشاره به شرایط سیاسی و اجتماعی دوران حیات ایشان اظهار کرد: یکی از ویژگیهای بارز عصر امام رضا(ع)، گسترش و رواج مباحثات میان ادیان و مذاهب مختلف بود که نتایج علمی درخشانی را برای جامعه اسلامی به همراه داشت.
وی آشنایی کامل امام رضا(ع) به زبانهای مختلف را از مظاهر شگفتانگیز شخصیت علمی ایشان برشمرد و افزود: حضرت در مجامع علمی و مناظرات، با زبان متداول و رسمی مخاطبان خود که از شهرها و بلاد مختلف حضور مییافتند، گفتگو میکردند که این موضوع تعجب همگان را برمیانگیخت.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه تصریح کرد: اگرچه موضوع مناظره در دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نیز وجود داشت، اما اوج این حرکت در زندگی علمی، سیاسی و اجتماعی امام رضا(ع) مشاهده میشود. در واقع این برهه از زمان، یک پیچ تاریخی برای راهیابی مباحث عمیق فلسفی و کلامی به جامعه اسلامی بود.
وی رشد روحیه کاوشگری در میان مسلمانان را از برکات این دوران دانست و ابراز کرد: رونق گرفتن محافل علمی به دلیل علاقه و حمایت ویژه اهلبیت(ع) از تبادل اندیشه و برپایی کرسیهای آزاداندیشی بود؛ این امر نشاندهنده استدلالپذیری و منطق استوار معارف اهلبیت(ع) است.
حجتالاسلام سروری در پایان با تأکید بر ضرورت دانشافزایی از دیدگاه خاندان عصمت و طهارت(ع) خاطرنشان کرد: اهلبیت(ع) بزرگترین مصیبت را جهل و نادانی میدانند و معتقدند انسانی که زندگی خود را با نادانی گره بزند، در تمامی حالات دچار خسران خواهد بود. از این رو، ترویج فرهنگ مطالعه و اندیشهورزی بر اساس سیره رضوی یک ضرورت است.
