مهار حریق تانکر حامل LPG در اتوبان ساوه سلفچگان

محمدرضابرزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز چهارشنبه یک دستگاه تانکر حامل گاز LPG در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری ورودی شهر ساوه دچار حادثه شد که در ابتدا نشتی گاز از مخزن آن گزارش شد.

وی افزود: پس از نشت گاز، بخارات منتشر شده در محدوده اتوبان موجب بروز آتش‌سوزی در این تانکر شد که بلافاصله تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری ساوه ادامه داد: در عملیات مهار این حادثه پنج دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه بیش از ۱۲ نیروی عملیاتی حضور داشتند و فرماندهی عملیات نیز با حضور رئیس و معاونان سازمان آتش‌نشانی انجام شد.

برزگر با اشاره به سختی عملیات تصریح کرد: نیروهای آتش‌نشانی پس از حدود دو ساعت تلاش مستمر موفق شدند آتش را مهار و از گسترش آن جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: این حادثه تلفات جانی نداشت و بررسی علت دقیق وقوع آن در دست انجام است.