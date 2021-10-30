واژگونی و آتش سوزی تانکر حامل گاز مایع در محور ساوه - سلفچگان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مردانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساعتی پیش از طریق دوربینهای پایش تصویری متوجه آتش سوزی تانکر حامل گاز مایع شدیم که بلافاصله تیمهای امدادی به محل اعزام شدند. در ابتدا به نظر میرسید واژگونی در محدوده محور ساوه سلفچگان است اما پس از حضور در محل حادثه مشاهده شد حادثه در حوزه استان قم اتفاق افتاده است.
وی افزود: با توجه به بررسیهای صورت گرفته خواب آلودگی و سهل انگاری راننده منجر به این حادثه شده است.
رئیس راهداری و حمل نقل جادهای ساوه ادامه داد: این خودرو پس از واژگونی دچار آتش سوزی شده و سرایت شعلهها به یک دستگاه خودرو پراید موجب جان باختن یکی از سرنشینان خودرو شده است.
مردانی تصریح کرد: با تلاش نیروهای امدادی، سازمان آتش نشانی، اورژانس، پلیس راه، هلال احمر و عوامل راهداری مسیر بازگشایی و تردد و ترافیک در این محور برقرار شده است.
وی عنوان کرد: این حادثه در محدوده پل آوه و در حوزه استحفاظی استان قم اتفاق افتاده است.
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