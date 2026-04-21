به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آتش نشانی اراک ، صبح امروز سه شنبه گزارشی مبنی بر برخورد یک پژو ۴۰۵ با خودروی پژو پارس در محدوده پلیس راه کارچان، جاده اراک-قم به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه آتش نشانی شهر کارچان به محل حادثه اعزام شدند.

با حضور آتش نشانان و بررسی های اولیه مشاهده شد که تصادف شدید دو خودرو باعث حریق شده است که آتش نشانان بلافاصله اقدام به خاموش کردن آتش کردند.

این حادثه مصدومی نداشت و امدادگران پس از اطفاء کامل حریق و ایمن سازی هر دو خودرو، اقدام به بازگشایی مسیر نموده و صحنه حادثه تحویل عوامل انتظامی شد.