  1. استانها
  2. مرکزی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

برخورد پژو ۴۰۵ و پارس در جاده اراک- قم منجر به آتش‌گرفتن خودروها شد

برخورد پژو ۴۰۵ و پارس در جاده اراک- قم منجر به آتش‌گرفتن خودروها شد

اراک- بر اساس اعلام روابط عمومی آتش نشانی اراک،‌برخورد پژو ۴۰۵ و پژو پارس در جاده اراک- قم منجر به آتش گرفتن خودروها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آتش نشانی اراک ، صبح امروز سه شنبه گزارشی مبنی بر برخورد یک پژو ۴۰۵ با خودروی پژو پارس در محدوده پلیس راه کارچان، جاده اراک-قم به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه آتش نشانی شهر کارچان به محل حادثه اعزام شدند.

با حضور آتش نشانان و بررسی های اولیه مشاهده شد که تصادف شدید دو خودرو باعث حریق شده است که آتش نشانان بلافاصله اقدام به خاموش کردن آتش کردند.

این حادثه مصدومی نداشت و امدادگران پس از اطفاء کامل حریق و ایمن سازی هر دو خودرو، اقدام به بازگشایی مسیر نموده و صحنه حادثه تحویل عوامل انتظامی شد.

کد مطلب 6807269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها