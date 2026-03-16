  1. استانها
  2. مرکزی
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۳۲

۲ منزل مسکونی و یک مدرسه در نقاط مختلف مرکزی مورد حمله موشکی قرار گرفت

اراک- دو واحد منزل مسکونی و یک مدرسه در نقاط مختلف استان مرکزی مورد حمله موشکی صهیونی آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد دوشنبه( حدود ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه) یک منطقه مسکونی در یکی از روستاهای اطراف شهر اراک دقایقی پیش مورد حمله آمریکا و رژیم‌صهیونیستی قرار گرفت و آتش سوزی ناشی از این حمله مهار شده و امدادگران مشغول انجام عملیات آواربرداری، جستجو و عملیات هستند.

همچنین یک ساختمان مسکونی چهارطبقه در شهر محلات استان مرکزی مورد هدف پرتابه های آمریکا و رژیم‌صهیونیستی قرار گرفت که این حادثه تاکنون شهیدی نداشته است اما ۲ مجروح از زیر آوار خارج شده اند.

مدرسه شاهد امام رضا(ع) در محله شهرک هدف شهر خمین نیز مورد تجاوز رژیم جنایتکار رژیم صهیونیستی آمریکایی قرار گرفت و تعدادی از منازل نزدیک نیز آسیب دیده‌اند.

کد خبر 6775860

