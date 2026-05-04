حریق گسترده انبار پالت و ضایعات در اتوبان تهران ـ ساوه

محمدرضا برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آتشسوزی شامگاه امشب دوشنبه ساعت ۲۱ در انبار پالت و ضایعات واقع در محدوده روبهروی کارخانه پروفیل صفا رخ داده و شعلههای آن از بخشهایی از اتوبان تهران ـ ساوه قابل مشاهده است.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، پنج اکیپ عملیاتی از ایستگاههای آتشنشانی ساوه، شهر صنعتی و ماکان طبیعت به محل اعزام شدند و عملیات اطفا و مهار آتش همچنان در حال انجام است.
رئیس سازمان آتشنشانی ساوه با اشاره به گستردگی حریق تصریح کرد: نیروهای عملیاتی با استفاده از تجهیزات موجود در تلاش هستند از سرایت آتش به سایر بخشها جلوگیری کنند.
برزگر افزود: جزئیات مربوط به علت وقوع حادثه و میزان خسارت پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.
وی گفت تاکنون موردی از مصدومیت گزارش نشده است.
