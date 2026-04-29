به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان با تأکید بر لزوم مدیریت شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد: در وضعیت فعلی، مهم‌ترین راهبرد، افزایش تاب‌آوری اقتصاد از طریق تصمیمات عملیاتی و سریع است.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به وابستگی بالای اقتصاد استان به تجارت افزود: هرگونه اختلال در مسیرهای حیاتی همچون خلیج فارس، بخش عمده‌ای از اقتصاد استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از این‌رو باید سناریوهای جایگزین برای تأمین کالا و تداوم تجارت طراحی شود.



رستمی «حفظ اشتغال» را اولویت اصلی دانست و تصریح کرد: برای ثبات در بازار، باید هم‌زمان تأمین تامین کالاها و نظارت بر بازار را در دستور کار قرار دهیم.



وی با تأکید بر محدودیت منابع بانکی، خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ، راهکار اصلی عبور از کمبود نقدینگی در زنجیره تولید و توزیع کالاها است.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در پایان بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات تنظیم بازار و تقویت نظارت‌ها تأکید کرد و گفت: ثبات بازار در گرو تصمیم‌گیری مؤثر، اجرای دقیق و هماهنگی بین دستگاه‌هاست.