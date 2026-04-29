۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

پورکبگانی: بوشهر به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور نرسیده است

بوشهر- نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: بوشهر با وجود ظرفیت‌های عظیم، هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر چهارشنبه در نشست مدیران اقتصادی استان بوشهر با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با انتقاد از عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های استان اظهار کرد: با وجود توانمندی‌های گسترده در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و شیلات، بوشهر هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست نیافته است.

وی با مقایسه ظرفیت‌های استان با کشورهای منطقه افزود: توان اقتصادی بوشهر در بسیاری از بخش‌ها حتی از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر است، اما به دلایل مختلف، این ظرفیت‌ها به‌خوبی بالفعل نشده‌اند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای صنعتی تصریح کرد: مجموعه‌هایی مانند صدرا به‌عنوان صنایع باسابقه استان با چالش‌هایی از جمله تعدیل نیرو مواجه هستند که نیازمند توجه و حمایت فوری است.

پورکبگانی با تأکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی ادامه داد: حوزه‌هایی نظیر صنایع انرژی، LNG، بیمه و پروژه‌های زیرساختی می‌توانند نقش مهمی در توسعه استان ایفا کنند، مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی منسجم و حمایت عملی از آن‌ها صورت گیرد.

وی همچنین خواستار برگزاری جلسات ویژه در سطح ملی برای بررسی مسائل استان شد و گفت: ضروری است با حضور مسئولان ارشد اقتصادی کشور، تصمیمات مؤثری برای رفع موانع و فعال‌سازی ظرفیت‌های بوشهر اتخاذ شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و ضرورت آمادگی اقتصادی خاطرنشان کرد: در کنار مسائل جاری، باید با نگاه آینده‌نگر و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، برای مواجهه با شرایط پیش‌رو برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

پورکبگانی در پایان تأکید کرد: مردم استان انتظار دارند با استفاده از این ظرفیت‌های بزرگ، شرایط اقتصادی و معیشتی بهبود یابد و اقدامات ملموس و مؤثری در این مسیر صورت گیرد.

