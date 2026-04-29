پورکبگانی: بوشهر به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر چهارشنبه در نشست مدیران اقتصادی استان بوشهر با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با انتقاد از عدم بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای استان اظهار کرد: با وجود توانمندیهای گسترده در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و شیلات، بوشهر هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست نیافته است.
وی با مقایسه ظرفیتهای استان با کشورهای منطقه افزود: توان اقتصادی بوشهر در بسیاری از بخشها حتی از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر است، اما به دلایل مختلف، این ظرفیتها بهخوبی بالفعل نشدهاند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای صنعتی تصریح کرد: مجموعههایی مانند صدرا بهعنوان صنایع باسابقه استان با چالشهایی از جمله تعدیل نیرو مواجه هستند که نیازمند توجه و حمایت فوری است.
پورکبگانی با تأکید بر لزوم تقویت زیرساختهای اقتصادی و صنعتی ادامه داد: حوزههایی نظیر صنایع انرژی، LNG، بیمه و پروژههای زیرساختی میتوانند نقش مهمی در توسعه استان ایفا کنند، مشروط بر اینکه برنامهریزی منسجم و حمایت عملی از آنها صورت گیرد.
وی همچنین خواستار برگزاری جلسات ویژه در سطح ملی برای بررسی مسائل استان شد و گفت: ضروری است با حضور مسئولان ارشد اقتصادی کشور، تصمیمات مؤثری برای رفع موانع و فعالسازی ظرفیتهای بوشهر اتخاذ شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط منطقهای و ضرورت آمادگی اقتصادی خاطرنشان کرد: در کنار مسائل جاری، باید با نگاه آیندهنگر و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، برای مواجهه با شرایط پیشرو برنامهریزی جدی انجام شود.
پورکبگانی در پایان تأکید کرد: مردم استان انتظار دارند با استفاده از این ظرفیتهای بزرگ، شرایط اقتصادی و معیشتی بهبود یابد و اقدامات ملموس و مؤثری در این مسیر صورت گیرد.
بوشهر- نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: بوشهر با وجود ظرفیتهای عظیم، هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور نرسیده است.
