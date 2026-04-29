دریادار ایرانی: تصور دشمن برای پیروزی ۳ روزه «جوک» نظامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامه ای تلویزیونی با اشاره به محاسبات اشتباه دشمن در قبال ایران گفت: دشمن فکر می‌کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مثلاً ۳ روز تا یک هفته، در جنگ علیه ایران به نتیجه می‌رسد و همین تصور آنها به یک جوک در دانشگاه‌های نظامی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی سوم، دشمن خود را از دریا به ایران نزدیک کرد و از سکوهای موشکی در یگان‌های شناوری بهره برد، افزود: نیروی دریایی ارتش ۷ عملیات موشکی علیه ناو آبراهام لینکلن داشت و آمریکا مدتی نتوانست هواپیماهایش را به پرواز درآورد و عملیات هوایی داشته باشد.

دریادار ایرانی ادامه داد: آمریکا مجبور شد تعمیراتی انجام دهد و تعداد بیشتری تاوشکن اضافه کرد؛ یعنی سکوهای موشکی بیشتری به میدان آورده است، با این حال متوقف هستند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به کنترل تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز را از دریای عربی بسته‌ایم و اگر جلوتر بیایند، سریع عملیات نظامی انجام می‌دهیم.

وی با تأکید بر عزم رزمندگان برای انتقام‌گیری تأکید کرد: ما تا آخرین قطره خون هم‌قسم هستیم تا انتقام شهدایمان را بگیریم.

دریادار ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های نوین نیروی دریایی ارتش، هشدار داد: به زودی، حتماً سلاحی را از ما خواهند دید که خیلی از آن وحشت دارند و بیخ گوش‌شان است! امیدوارم سکته نکنند!

امیر دریادار ایرانی: ضربه پیشگیرانه به دشمن می‌زنیم

وی در ادامه با اشاره به رویارویی با تهدیدات دشمن تأکید کرد: ضربه پیشگیرانه‌ای به دشمن وارد خواهیم کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با مقایسه رفتار آمریکایی‌ها با دزدان دریایی سومالی گفت: آمریکایی‌ها از دزدی دریایی به گروگان‌گیری روی آوردند و کارکنان و خانواده‌هایشان را در کشتی گروگان گرفته‌اند. اینها از دزدان دریایی سومالیایی هم بدتر هستند؛ چون دزدان سومالی از روی فقر این کار را می‌کردند، اما آمریکایی‌ها گروگان‌گیری را هم به اقدامات خود اضافه کرده‌اند.

دریادار ایرانی در خصوص تحرکات شناورهای ایران نیز خاطرنشان کرد: شناورهایی از بنادر ما خارج شدند و برخی هم به مقصد رسیدند یا در بندرهای ایران پهلو گرفته‌اند.

امیر ایرانی با اشاره جایگاه راهبردی ایران در عرصه دریاها اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران یک کشور دریا پایه است و دسترسی به آبراه‌های راهبردی، مزیتی تعیین‌کننده برای ماست.

وی با بیان اینکه سه گذرگاه کلیدی دریایی در محدوده ما قرار دارد، تصریح کرد: در رأس این گذرگاه‌ها، تنگه هرمز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در طول تاریخ، دشمنان همواره تلاش کرده‌اند بر این محدوده‌های حیاتی تسلط پیدا کنند.

دریادار ایرانی افزود: دشمن با اتکا به ناوها و تجهیزات دریایی تصور برتری داشت، اما با مقاومت جدی مواجه شد. برآوردهای کوتاه‌مدت دشمن برای موفقیت در منطقه، امروز حتی در محافل نظامی خودشان هم بی‌اعتبار شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، حضور مردم در صحنه و توان نیروهای مسلح مانند دریادار شهید تنگسیری را عامل اصلی ناکامی دشمن در دریا دانست و تأکید کرد: دفاع مقتدرانه ایران در دریا، پیام روشنی داشت که هرگونه تهدید با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد.