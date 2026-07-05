دریادار ایرانی: دشمن خود را برای نبرد با رزمندگان مسلمان آماده کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه «المسیره» یمن گفت: فرزندان رهبر معظم و امام شهید امت امروز گرد هم آمدهاند تا پیمان برادری و اخوتی را که در مکتب او آموختهاند، تجدید کنند.
وی با تأکید بر اینکه مقاومت دیگر به محدودهای جغرافیایی محدود نیست، افزود: دشمن باید بداند که امروز نه با یک کشور، بلکه با اسلام بزرگ و مقاومت اسلامی روبرو است. دشمن باید خود را برای رویارویی با رزمندگان مسلمان که خونخواه همه شهدای خود هستند و امروز آنها را تشییع کردند، آماده کند.
دریادار ایرانی تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که با سیلی و ضربهای کوبنده مواجه خواهند شد که چهره آنها را در هم خواهد شکست.
سرلشکر یحیی رحیمصفوی، مشاور عالی رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در گفتگو با شبکه المسیره تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب اشتباهی بزرگ شدند، زیرا شهادت این عزیزان موجب به جوش آمدن خون ملت ایران شد.
وی افزود: یقین دارم که خداوند به برکت وحدت مسلمانان و جبهههای مقاومت، قدرت اسلام را شکل خواهد داد و جهان اسلام را به یکی از قطبهای قدرت جهانی تبدیل خواهد کرد.
سرلشکر صفوی همچنین ابراز امیدواری کرد که ملتهای اسلامی و همه ملتهای آزاده دست در دست یکدیگر، در برابر ظلم جهانی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی و مقاومت کنند.
مشاور عالی رهبر شهید انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از مقاومت یمن، از جنبش انصارالله و «سید عبدالملک الحوثی» به عنوان رهبری شجاع، مؤمن و حکیم تقدیر کرد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که روزی فرا برسد که دستان ملت ایران، ملت یمن و ملت لبنان در کنار یکدیگر قرار بگیرد تا فلسطین را با هم آزاد کنند.
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