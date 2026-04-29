به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسبنی شامگاه چهارشنبه در رزمایش سراسری «بانوان جان‌فدا برای ایران امام‌رضایی» که همزمان با سالروز ولادت امام رضا(ع) و به همت بسیج جامعه زنان سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستان دیر برگزار شد، با قدردانی از حضور مردم اظهار داشت: زبانم قاصر است که از این آگاهی، بصیرت و زمان‌شناسی شما تقدیر کنم. امروز این حضور پرشور و با نشاط شما در این رزمایش سراسری ملت وفادار ایران، در راستای بیعت با رهبر فرزانه انقلاب و نمایش اقتدار جان‌فدایان ایران اسلامی است.

امام جمعه دیر ادامه داد: این حضور گسترده مردم در سراسر کشور لرزه بر اندام دشمنان انداخته است و پیام آن برای دشمنان اسلام، آمریکا و رژیم صهیونیستی کودک‌کش این است که ملت ما بیدار است و از آمریکا بیزار است.

وی با اشاره به سالروز ولادت امام رضا(ع) گفت: حضور امروز مردم علاوه بر ابراز ارادت به ساحت مقدس امام هشتم(ع)، پیام ایستادگی در برابر ظلم و طاغوت را نیز دارد. ما پیرو امامی هستیم که در برابر طاغوت زمان خود، مأمون عباسی، ایستادگی کرد.

حسینی با بیان روایتی از سیره امام رضا(ع) افزود: امام هشتم می‌توانست در کاخ مأمون زندگی راحتی داشته باشد و از ظواهر قدرت بهره ببرد، اما عزت خود و جامعه اسلامی را حفظ کرد و در برابر ظلم ایستاد.

وی ادامه داد: در روایتی آمده است دو نفر از راه دور خدمت امام رضا(ع) رسیدند و درباره حکم نماز مسافر سؤال کردند. امام از آنان پرسیدند برای چه به این سفر آمده‌اید. یکی گفت برای زیارت شما آمده‌ام که امام فرمود نمازت شکسته است، اما وقتی دیگری گفت برای دیدار مأمون آمده است، امام فرمود نمازت کامل است؛ زیرا نیت او در این سفر، همراهی با حاکم ظالم بود. امام با همین بیان ساده پایه‌های مشروعیت حکومت مأمون را زیر سؤال برد.



امام جمعه دیر تأکید کرد: ما پیرو چنین امامانی هستیم که با حکمت و شجاعت در برابر ظلم ایستادند و از حقوق مردم دفاع کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ولایت فقیه گفت: امروز رهبر معظم انقلاب پاسدار استقلال و عزت این ملت است و همان‌گونه که امام راحل فرمودند، اگر پشتیبان ولایت فقیه باشیم، به این کشور آسیبی نخواهد رسید.

حسینی همچنین با اشاره به فرارسیدن دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، اظهار کرد: این روز یادآور آزادسازی جزیره هرمز و تنگه هرمز از اشغال پرتغالی‌ها پس از ۱۱۷ سال است که به فرمان شاه عباس صفوی و با فرماندهی امامقلی‌خان و همراهی مردم منطقه محقق شد.



وی افزود: این رویداد نقطه عطفی در تاریخ ایران است که نشان می‌دهد ملت ایران هرگز زیر بار اشغال و سلطه دشمن نرفته است.

امام جمعه دیر ادامه داد: در سال‌های اخیر دشمنان تلاش کردند نام تاریخی خلیج فارس را تحریف کنند و نام‌های جعلی جایگزین آن کنند، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴ دوم اردیبهشت را به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری کرد تا این حماسه تاریخی زنده بماند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران و رزمندگانی که در راه دفاع از خلیج فارس جان خود را فدا کردند، گفت: سردارانی همچون رئیسعلی دلواری، نادر مهدوی و دیگر رزمندگان در برابر استعمار و استکبار ایستادند و خون پاک خود را نثار کردند.

حسینی خاطرنشان کرد: امروز نیز تنگه راهبردی هرمز که یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های اقتصادی جهان به شمار می‌رود، در اختیار نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

وی در پایان با قدردانی مجدد از حضور مردم در این مراسم گفت: از همه شما عزیزان که با حضور خود در این رزمایش، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و محبت به اهل‌بیت(ع) را نشان دادید صمیمانه تشکر می‌کنم.