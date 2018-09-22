مردم مومن و انقلابی، مهم ترین مولفه قدرت ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح در بندرعباس مهمترین پیام رژه دریایی نیروهای مسلح در خلیج فارس و تنگه هرمز را نمایش اقتدار دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و نیز پیام صلح و امنیت برای کشورهای همسایه جنوبی خلیج فارس عنوان و تصریح کرد: این رژه دریایی همچنین پیام آورعزت و اقتدار مدافعان ایران اسلامی به دشمنان جمهوری اسلامی و امنیت منطقه است.



وی افزود: این رزمایش و رژه، وحدت و اقتدار با عظمت نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی را به نمایش گذاشت.



سرلشکر جعفری در ادامه با اشاره به رویکرد اعمال فشار و تحریم از سوی دشمنان علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: به دشمنان ما بارها ثابت شده که فشارها بر روی ملتی که با درس گرفتن از عاشورا در برابر ظلم ایستادگی کرده اند، به هیچ عنوان ثمربخش نبوده است.



وی مهمترین مولفه قدرت ایران اسلامی را مردم مومن و انقلابی و مقاوم توصیف و تصریح کرد: این ملت غیور با درس گرفتن از قیام عاشورا و حرکت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در برابر ظلم و زور ایستاده اند و این را وظیفه شرعی خود می‌دانند؛ تقارن ایام هفته دفاع مقدس با عاشورای حسینی بزرگترین پیام برای دشمنان است که بفهمند این ملت مقاوم و پای آرمان های خود ایستاده است.